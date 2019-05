Uma aposta acerta sozinha números da Mega e leva R$ 289 milhões

Uma única aposta acertou os seis números sorteados pela Mega-Sena neste sábado (11), faturando a premiação de R$ 289 milhões. Os números sorteados são: 23 - 24 - 26 - 38 - 42 - 49. Desde março o prêmio acumulava, já que ninguém conseguiu cravar os números. O local em que foi feito a aposta vencedora ainda não foi divulgado.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio de R$ 289 milhões pago é o terceiro maior da história. A expectativa, no meio da semana, era de que o prêmio chegasse a R$ 275 milhões, mas hoje mesmo o valor foi corrigido para cima. O banco divulgou que foram feitas 126,3 milhões de apostas nas lotéricas do país e pela internet.

O concurso 2.150 só perde para duas edições da Mega da Virada e é, portanto, o maior da história regular do sorteio. O concurso 2.000, em 31 de dezembro de 2017, pagou R$ 306 milhões para 17 apostas. Já o concurso 2.110 distribuiu R$ 302 milhões para 52 apostas em 31 de dezembro do ano passado.

De acordo com a Caixa, o valor acumulado do prêmio aumentou devido ao fato de o concurso deste sábado ter final zero. Com isso, ele recebe um adicional de 22% no valor do prêmio, que é acumulado ao longo dos demais sorteios. O percentual é aplicado a todos os concursos de final 0 e 5.

A chance de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. A probabilidade de ganhar o prêmio milionário sorteado neste sábado (11) com uma aposta simples, com seis dezenas, é de 1 em 50 milhões. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.