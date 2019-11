Uma Barra para todos

As obras de requalificação da Barra foram as primeiras do Projeto Orla. Realizadas logo no início da gestão transformadora de ACM Neto, elas passaram a se constituir em referência do novo padrão urbanístico que vem sendo adotado em toda a borda da já naturalmente bela cidade do Salvador. Não custa lembrar que, até então, todos reclamavam, unanimemente, da baixa qualidade da Orla de Salvador, comparando-a negativamente face às demais capitais do país, especialmente as do Nordeste.



Sua conclusão, contudo, se deu no mesmo momento em que o país mergulhava na mais profunda e grave crise econômica de nossa história e, com isto, a resposta do setor privado não ocorreu de imediato, como seria de esperar. Isto fez com que alguns não percebessem, de pronto, todo o potencial de impacto positivo do projeto realizado.



Todos notaram, no entanto, que a Barra mudou. A região ganhou mais espaço público para o cidadão e a cidadania. E inaugurou na Cidade o processo de implantação das vias compartilhadas, com baixa velocidade dos veículos, caminhabilidade para o pedestre e o ciclista, estimulando a mobilidade ativa. Afinal, correspondem a ¹/³ os deslocamentos a pé nas metrópoles brasileiras. Isto é tanto mais importante na Barra, onde as pessoas fazem suas caminhadas desfrutando de uma paisagem privilegiada.



A vitalidade do bairro é demonstrada pela presença maciça da população, que para aí converge de forma espontânea, principalmente nos fins de semana, mas também nas manifestações cívicas, nos eventos de lazer, na curtição da praia, na busca dos museus implantados nas antigas fortificações – os Espaços Caribé e Verger vieram juntar-se ao Museu Náutico do Farol da Barra. A Barra deixou de ser apenas dos seus moradores, e passou a ser de todos os soteropolitanos, uma atração decorrente da qualidade dos seus novos espaços públicos. E que faz a alegria dos turistas que nos visitam.

A obra da Barra foi o primeiro passo da gestão ACM Neto para fazer uma cidade para todos. Hoje, nossas pesquisas internas mostram que a Barra é visitada por moradores de bairros mais carentes da cidade, como os do Subúrbio e Cajazeiras. O Bairro é um espaço democrático de convivência como é em toda metrópole por esse mundo a fora.



Mas a economia local não se transformava, o que somente agora começa a ocorrer, na medida em que a economia nacional dá os primeiros sinais de uma recuperação consistente. Isto ativa o empresariado. Balizada pela nova legislação urbanística – os novos PDDU e LOUOS, aprovados em 2016 – a reativação da indústria imobiliária já identificou a Barra como o grande ponto de partida para a sua retomada.



Nada menos que 19 novos empreendimentos estão licenciados ou já em implantação no bairro, com a adoção de modernos conceitos como o de “fachada ativa”, que permite a implantação de comércio e serviços no térreo dos edifícios residenciais, prenunciando a dinamização e ocupação permanente da área, a geração de oportunidades de trabalho e renda, e a melhoria na segurança local. Aí surgirão lojas, cafés, restaurantes e serviços em geral, culturais inclusive, dinamizando a vida diurna e noturna, permanentemente.



Dessa forma, a Barra finalmente começa a se transformar no bairro atrativo e sustentável com que sonhamos, valorizando ainda mais o seu ambiente histórico e cultural.



Paralelamente a Prefeitura adotou providências para desestimular os proprietários de imóveis que, acomodados com os grandes lucros do Carnaval, negligenciam a ocupação e uso dos imóveis situados ao longo do circuito Barra-Ondina – existente a quarenta anos – prejudicando o desenvolvimento do bairro e da Cidade. Um decreto foi expedido, proibindo a concessão de licença para utilização desses imóveis no período carnavalesco, se não tiverem função social durante todo o resto do ano. Com isto, o cenário atual com que ainda convivemos ao longo da Orla da Barra está fadado a desaparecer, dando lugar a novas atividades de comércio e serviços, de interesse da população e dos visitantes.



A Barra torna-se, assim, um local completo para viver – moradia, trabalho e serviços – no conceito dos modernos bairros compactos, onde o cidadão tem atendidas praticamente todas as suas necessidades urbanas, dispondo de qualidade de vida e segurança, igualando-se aos mais modernos bairros do mundo. É questão de tempo, de pouco tempo.



*Secretário Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR