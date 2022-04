Uma das vítimas de chacina em Cruz das Almas estava grávida

Umas das cinco vítimas da chacina que aconteceu em Cruz das Almas, na região do Recôncavo, na madrugada desta segunda-feira (25), Alana de Almeida Santana, 24 anos, estava grávida. O pai do filho dela, Dhavison Augusto Silva Santos do Espírito Santo, 26, também morreu no ataque.

As informações foram passadas pela Polícia Civil, que não divulgou o período de gestação de Alana. Além dela e de Dhavison, morreram também Rafael Pereira Cardoso, 29, Everton Bispo Conceição Batista, 22, e Luan dos Santos Costa Ferreira da Conceição, 29. A única sobrevivente do ataque, uma adolescente de 16 anos, está internada numa unidade de saúde.

De acordo com a polícia, as seis pessoas foram baleadas quando retornavam para as cidades de São Félix e Muritiba, onde a maioria morava. Eles foram surpreendidos por motoqueiros que estavam encapuzados na Avenida Getúlio Vargas, próximo a sede da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Alvo

Com Dhavison Augusto, que já respondia processo por homicídio e era o principal alvo dos suspeitos, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm, já encaminhada à perícia. A delegacia está ouvindo testemunhas e, juntamente com equipes da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), realiza diligências para identificar os autores do crime, que está ligado à disputa do tráfico de drogas.

Já a Polícia Militar informou que os criminosos estavam em dois veículos, um modelo Focus de cor preta e um Corola de cor branca. Disse que um dos mortos tinha mandado de prisão em aberto - ele estava com uma pistola - e que os outros três homens haviam sido soltos há pouco tempo. A PM contou que uma sexta vítima baleada foi socorrida para um hospital na cidade de Muritiba, sendo regulada para uma unidade de saúde em Santo Antônio de Jesus.

Festa

Segundo os moradores, crime aconteceu por volta das 2h na entrada da cidade. As vítimas participaram da Lavagem do Areal, uma localidade da região. Era uma festa do tipo paredão. "Eu sei disso porque cheguei lá 23h30", contou uma mulher que estava na delegacia de Cruz das Almas como testemunha.

Ela passava de carro quando viu as vítimas no chão. "Eu tinha acabado de sair da festa. Estava indo pra casa. Olhei para o relógio e eram umas 2h. Foi quando dei de cara com todo mudo caído. Achei que era um acidente e parei para ajudar. Foi quando vi que já tinha gente morta e havia uma jovem chorando , dizendo que conhecia um dos rapazes mortos", contou ela .

Em instantes, imagens da chacina foram compartilhadas em grupos de conversar de um aplicativo. O corpos de um dos homens e da mulher estava no canteiro central, enquanto os demais estavam espalhados na pista.

O local da matança é uma área comercial e as pessoas que trabalham no entorno pouco sabiam do episódio. "Quando chegamos aqui, às 8h, a Polícia Técnica já tinha recolhido os corpos. A Polícia Civil ficou até umas 7h30 atrás informações e imagens de câmeras", contou uma funcionária de uma oficina às margens da via.

A reportagem tentou falar com uma jovem que é parente de uma das vítimas na delegacia de Cruz das Almas, mas ela não quis. Familiares das demais vítimas não foram localizados.

Sem médico

Após a perícia, os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus. Porém, não ficaram lá. " Aqui está sem médico legista e por isso os copos foram para o DPT de Itaparica", disse uma funcionária. Ela não sabe confirmar há quanto tempo a unidade está sem o profissional.

O DPT de Santo Antônio de Jesus fica ao lado 4° Coorpin. Policiais informaram que o problema existe há mais de um mês. A reportagem pediu um posicionamento ao DPT e vai incluir assim que houver resposta.