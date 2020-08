Uma semana após retorno de aulas, 13 alunos do ITA testam positivo para Covid-19

Pelo menos 13 alunos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) testaram positivo para covid-19, uma semana após terem retomado as aulas presenciais. Ao todo, 128 alunos militares se apresentaram à instituição, que fica em São José dos Campos (SP), para as atividades do Curso de Preparação de Oficial da Reserva da Aeronáutica.

Esse grupo de calouros tinha sido o primeiro do ITA a retomar as aulas, paralisadas desde o dia 18 de março deste ano. Segundo o G1, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que todos os estudantes que foram infectados "estão assintomáticos ou apresentam sintomas leves e permanecem isolados, recebendo o devido acompanhamento médico e psicológico".

Em um comunicado divulgado durante o retorno dos calouros, o ITA explicou que fez a opção pela volta de apenas uma parcela do total de estudantes devido a um conjunto de ações planejadas estrategicamente pelo Comitê de Risco e Combate ao Coronavírus, do ITA, criado com a finalidade de assessorar os escalões superiores nas ações de prevenção contra a contaminação e disseminação da COVID-19.

Desde o dia 22 de abril, a instituição vinha ministrando aulas online.