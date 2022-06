'Uma sensação única', comemora Davó após garantir virada do Bahia

Ele começou o jogo no banco de reservas, mas acabou ofuscando o retorno do artilheiro Rodallega. O colombiano passou quase dois meses se recuperando de lesão e já havia deixado o gramado quando Davó foi mandado a campo pelo técnico Guto Ferreira. O atacante entrou no intervalo com a missão de salvar a apresentação decepcionante que o Bahia tinha feito no primeiro tempo e a cumpriu bem.

Diante de quase 33 mil torcedores, Davó marcou os dois gols do triunfo por 2x1 contra o Criciúma, na tarde deste sábado (4), na Fonte Nova. Ele empatou o jogo aos 14 minutos do 2º tempo e garantiu a virada já nos acréscimos, aos 49. Os tentos tiveram assistências de Mugni e Rildo, que também entraram no time no intervalo do jogo.

"Muito feliz pelos gols, mas principalmente pelo triunfo. Uma sensação única, não sei nem descrever. Trabalho todo dia para isso. Só agradecer a minha família e a Deus. A expectativa é grande, a gente sabe que tem mais responsabilidade. Temos que manter o foco e não deslumbrar. Buscar sempre o topo", afirmou Davó após o apito final.

Com os dois gols diante do Criciúma, Davó chegou a quatro tentos e assumiu a artilharia do Bahia na Série B do Brasileiro. O maior goleador da temporada segue sendo Rodallega, que anotou 12 vezes.

Com o resultado, o Bahia subiu uma posição na tabela de classificação e agora é o 2º colocado, com 19 pontos, atrás apenas do Cruzeiro, que soma 25. O tricolor volta a campo na quarta-feira (8), às 21h30, quando recebe o Sport, na Fonte Nova.