UNE convoca estudantes para protesto usando preto no 7 de setembro

A União Nacional dos Estudantes (UNE) aproveitou uma fala do presidente Jair Bolsonaro para convocar protestos no dia 7 de setembro, data em que se celebra a independência do Brasil. Bolsonaro pediu que os brasileiros utilizem as cores verde e amarelo na data, o que já é tradicional nesse momento cívico.

Para rebater, a UNE pede que os estudantes vão às ruas usando preto. "Os caras pintadas estão de volta", diz uma imagem de convocação para os atos.

Iago Montalvão, presidente da UNE, disse à Época que o preto representa "o luto pela situação da Amazônia e da Educação". "É um grito de quase morte por causa dessas políticas", acrescenta.

A referência aos caras pintadas é da época do governo de Fernando Collor. Ele também pediu que a população fosse às ruas de verde e amarelo, mas foi surpreendido ao ver manifestações de pessoas usando preto.

Montalvão traça uma comparação entre Collor e Bolsonaro. "Têm muitas semelhanças. Uma rejeição imensa da população, uma completa entrega do patrimônio nacional e um governo que tenta disputar os símbolos nacionais, mas ao mesmo tempo destrói as principais riquezas nacionais, como a Amazônia".

A UNE contabiliza que 50 cidades farão atos de protesto na data cívica.

Ao fazer a convocação, Bolsonaro também fez alusão a Collor. "Lembro que lá atrás um presidente falou isso e se deu mal. Mas não é o nosso caso", afirmou. "É para mostrar ao mundo que aqui é o Brasil. Que a Amazônia é nossa".