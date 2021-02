UNE e Ubes defendem Lucas Penteado e criticam fala de Nego Di no 'BBB'

Uma briga entre Lucas Penteado e Nego Di no BBB 21 na madrugada desta quarta-feira, 3, rendeu posicionamentos oficiais de entidades como a UNE (União Nacional dos Estudantes) e a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas).



Durante uma discussão na cozinha, Nego Di disse ao colega: "Tu pode ganhar isso aqui da maneira que tu quiser, mas mau caráter se f*** na vida, não só no Big Brother. Pra mim tu é mau caráter Quer revolucionar todo mundo, não lava uma louça, vai tomar no ***".



Lucas Penteado rebateu: "Você tem que falar isso olhando no espelho. É você que decide a revolução que cada um faz?" Nego Di, então, continuou: "Que revolução tu faz, mano? Defendendo vagabundo?"



"Nossa, pelo amor de Deus, mano. 'Que revolução que tu faz defendendo vagabundo?' Entendi o público que você está procurando, irmão. Entendi o público que você está esperando. Esse público eu nem quero. Essa oratória, quem tem, eu nem quero", respondeu Lucas.



Confira o vídeo com um trecho da briga entre os dois participantes do BBB 21 abaixo:

RESPEITA A NOSSA LUTA



Nego Di falou que o @koka_lucas, um dos líderes das ocupações das escolas, defende vagabundo. Esses "vagabundos" são os mais de 40 milhões de estudantes secundaristas brasileiros, porque são eles que a luta do Lucas representa, que a UBES representa. + pic.twitter.com/XDHUaLu5xd — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (@ubesoficial) February 3, 2021

A crítica foi encarada como uma referência ao fato de Lucas Penteado ter feito parte de um movimento estudantil de ocupação de escolas há alguns anos.O perfil de Twitter gerenciado por sua equipe chegou a se pronunciar afirmando que "não tem nada de vagabundo em quem defende a educação" e "Lucas estudou na E.E. Caetano de Campos. Quando tentaram fechar as escolas, se organizou, foi da Ubes e ocupou escola".A UNE publicou uma nota em referência ao caso, criticando a postura de Nego Di e alegando que "A narrativa de chamar os estudantes e militantes de 'vagabundos' não é de hoje."Já a Ubes disse: "Defender a escola pública e a educação não é coisa de 'vagabundo'. Lucas Penteado é um dos rostos das ocupações contra o fechamento das escolas em São Paulo. Temos muito orgulho da nossa luta e o Lucas foi fundamental nas ocupações".