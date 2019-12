Uneb divulga gabarito do vestibular; quatro questões foram anuladas

Foto: Reprodução/Uneb

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb), por meio do Centro de Processos Seletivos (CPS), divulgou na tarde desta terça-feira (17) os gabaritos preliminares das provas do Vestibular 2020. O resultado final deve ser divulgado a partir do dia 12 de fevereiro.

Das 85 questões, quatro acabaram sendo anuladas pela organização - incluindo uma questão que não tinha as opções para os candidatos responderem. Os participantes do certame podem ainda interpor recurso contra os gabaritos das provas, nos dias 18 e 19 de dezembro, através do e-mail cpsvestibular2020@uneb.br, conforme Edital de Seleção. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 28 deste mês.

Confira o gabarito.

Vestibular 2020

As provas do Vestibular Uneb 2020 foram realizadas nos últimos domingo (15) e segunda (16), em 89 estabelecimentos de ensino baianos, sendo 25 em Salvador e 64 do interior do estado, contemplando 28 cidades.

Nesta edição do certame, 32.620 candidatos concorrem a 6.321 vagas, para cursos de graduação na modalidade presencial (4.021) e na modalidade a distância, ofertados pela instituição (500) e pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), também ministrados pela Uneb (1.800).

Na capital, os cursos mais concorridos são Medicina (765 candidatos/vaga, com entrada no 1º semestre; e 342 candidatos/vaga, no 2º semestre) e Direito, com 99 candidatos/vaga (1º semestre).

Já no interior, as graduações com maior demanda são Direito, em Paulo Afonso, com 27 candidatos/vaga (1º semestre), e Enfermagem, em Guanambi, com 24 candidatos/vaga. Números para as vagas de ampla concorrência.

As opções de curso ofertadas estão distribuídas em todos os territórios de identidade do estado da Bahia. O certame prevê entrada para os semestres 2020.1 e 2020.2.