Uneb é a universidade baiana que mais empreendeu em 2021, aponta ranking

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) é a universidade baiana que mais empreendeu em 2021. Isso é o que aponta o Ranking das Universidades Empreendedoras, divulgado no último dia 8 de dezembro, em sessão solene realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília. O ranking coloca a Uneb na 38º posição entre as universidades brasileiras e em 1º entre as baianas – um crescimento de 49 posições com relação à classificação no ano de 2019.

“Esse é o resultado de um trabalho de incentivo à inovação e ao empreendedorismo feito pela Uneb nos últimos anos”, explica José Gileá, coordenador da Agência Uneb de Inovação. O Ranking de Universidades Empreendedoras (RUE) é um estudo feito a cada dois anos pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores e elaborado pelo Movimento Empresa Júnior (MEJ).

No levantamento são coletadas e compiladas informações que abrangem uma série de estímulos realizados pelas universidades para fomentar a cultura da inovação e do empreendedorismo. Esses dados são provenientes de três diferentes fontes: uma pesquisa de percepção, respondida por estudantes de graduação de todo o país, a obtenção de dados por meio de bases de dados secundárias e informações prestadas pelas próprias universidades participantes