Uneb inaugura seu primeiro restaurante universitário em Salvador

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) inaugurou nesta terça-feira (21) o seu primeiro restaurante universitário, que fica localizado no Campus I da instituição, no bairro do Cabula, em Salvador. A estrutura conta com dois pavimentos - térreo e subsolo - que, ao todo, compõem uma área de cerca de 1.400m², que poderá servir cerca de duas mil refeições diárias.

Para o restaurante ser construído, um pleito antigo dos estudantes e professores, a universidade contou com um investimento da ordem de R$ 3,65 milhões. A iniciativa é crucial para facilitar a alimentação dos estudantes e combater a evasão, afirma Dayse Lago, vice-reitora eleita da instituição.

“É uma política de assistência estudantil, uma vez que temos estudantes em vulnerabilidade social grandes. Eles passam a ter aqui a possibilidade de se alimentar com qualidade a um custo baixo no mesmo lugar em que estudam”, fala Dayse.

Avanço

Estudante de Filosofia da Uneb e diretor de universidades públicas da União dos Estudantes da Bahia, Rafael Novaes, 25 anos, esteve presente na inauguração e comemorou a entrega do restaurante. “É uma importante vitória do movimento estudantil que pauta isso há anos. Facilita muito a minha alimentação e a de tantos outros estudantes que trabalham e precisavam se virar para comer e pagar caro por isso”, relata.

Outra que vibrou com a chegada do restaurante foi Carol Paraná, 22. Ela estuda comunicação na Uneb e é da executiva do Diretório Central dos Estudantes. "Hoje é um dia de muita felicidade porque isso é fruto de muita luta de estudantes que estão aqui e outros tantos que já passaram. É uma política concreta de assistência estudantil, ainda mais fundamental em um momento de aprofundamento da crise social e econômica", afirma.

Além ser trazer alimentação saudável e de baixo custo, segundo Carol, o restaurante é um passo decisivo para combater a saída de estudantes da universidade. "O restaurante garante essa alimentação para todos e, mais do que isso, é uma ferramenta importante para frear a evasão que temos sofrido por conta da pandemia que acirrou as dificuldades sociais", conclui.

Em boa hora

A inauguração do restaurante acontece justamente pouco antes do retorno às aulas presenciais de maneira geral na Uneb. Dayse Lago aponta que a chegada da estrutura se dá no momento em que ela se faz muito necessária. “Nós temos que ter acolhida emocional e também com relação à alimentação. Comer está mais difícil neste momento e ajudar com isso é fundamental principalmente neste momento”, diz a vice-reitora eleita.

No restaurante, ainda não estão os equipamentos para produção e distribuição de comida que, de acordo com Dayse, vão chegar e ser instalados antes do retorno das aulas, já que se trata de um órgão suplementar, com todos os processos e contratos de gerência definidos.

Retorno gradual

Para a volta às aulas, a Uneb vai contar com um regime de protocolos definidos para os próximos dois semestres, que são etapas graduais de retorno. Em 2022.1, acontecerá a manutenção de 40% das atividades de maneira remota, tanto para graduação como para a pós-graduação e as ações extensionistas e de pesquisa.

Já em 2022.2, a Uneb volta às aulas presenciais de forma integral para todas as áreas de estudo e procedimentos administrativos, se a situação epidemiológica na Bahia em relação à Covid-19 esteja com indicadores positivos.

Para além dos protocolos de retorno, segundo Dayse, comissões de saúde vão acompanhar o processo e orientar a gestão.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro