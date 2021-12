Uneb oferece 192 vagas em vestibular indígena; inscrições vão até 6 de janeiro

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) lançou um edital de seleção específico para os cursos de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI) e Pedagogia Intercultural em Educação Escolar Indígena, com ingresso previsto para o ano letivo 2022. O Vestibular Indígena Uneb 2022 disponibiliza 120 vagas para o Departamento de Educação (DEDC) do Campus VIII da universidade, em Paulo Afonso. Outras 72 serão ofertadas pelo DEDC do Campus X da instituição, em Teixeira de Freitas.

O vestibular é destinado para professores indígenas em exercício da Bahia, bem como aos demais indígenas pertencentes aos povos e comunidades identificadas no Estado da Bahia que tenham concluído o Ensino Médio (2º Grau) ou curso equivalente. Veja quadro de vagas no edital de seleção.

O processo seletivo contará com etapa única, classificatória, composta por Elaboração de Memorial e de Carta de Intenções. Entende-se por Memorial a breve descrição da trajetória pessoal e política do candidato e sua vinculação com a Educação Escolar Indígena. Já a Carta de Intenções é o documento em que o candidato demonstra o seu interesse em participar do curso.

O envio dos instrumentos de avaliação pelos candidatos deverá ser realizado entre os dias 1º e 8 de fevereiro de 2022. O resultado final será divulgado até o dia 16 de março. A data de matrícula será divulgada posteriormente. O Centro de Processo seletivo (CPS) da UNEB ressalta que é imprescindível que os candidatos leiam atentamente o edital de seleção, atentem para os pré-requisitos, para as informações ao candidato e respeitem os prazos estabelecidos.