UNEB oferece 2794 vagas residuais; inscrições vão até 17 de janeiro

A Universidade Estadual da Bahia está com inscrições abertas, até o dia 17 de janeiro, para as Categorias Especiais de Matrícula no semestre 2020.1. As vagas são referentes aos cursos de graduação na modalidade presencial.

Do total de vagas, 942 são voltadas para rematrícula, 895 para transferência interna, 748 para transferência externa e 209 para portador de diploma.

Os interessados deverão realizar inscrição nos departamentos da capital e do interior do estado onde pleiteia a vaga, munidos dos documentos exigidos no edital da seleção. Em caso de transferência interna, o discente deve solicitar inscrição no processo seletivo no Departamento/Campus em que estuda.

A prova escrita será realizada dia 17 de fevereiro e o teste de habilidade específica (nos cursos solicitantes) no dia 18 do mesmo mês. A lista dos aprovados deve ser divulgada no dia 13 de março.