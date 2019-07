Uneb oferece bolsas de R$ 100 para estudante de escola pública atuar em pesquisa

Se você é estudante do ensino fundamental, médio ou profissional da rede pública e gosta de pesquisar, aproveite a oportunidade para transformar o que hoje é um hobby em uma forma de ganhar dinheiro. A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abriu nesta segunda-feira (29) as inscrições para candidatos ao Programa de Iniciação Científica Júnior (Pibic Jr), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os participantes vão receber bolsas mensais no valor de R$ 100, durante a vigência da participação (12 meses); e devem dedicar, no mínimo, oito horas semanais ao projeto.

A iniciativa vai ofertar bolsas para estudantes regularmente matriculados em séries dos ensinos fundamental, médio e profissional da Rede Pública de Educação, que serão orientados por pesquisadores da universidade e integrarão grupos de pesquisa da instituição. Os interessados devem se cadastrar, até 17h do dia 2 de agosto, no Sistema Online de Iniciação Científica e Tecnológica (Sonic) da Uneb, apresentando os documentos solicitados pelo edital de seleção do Pibic Jr.

O programa visa despertar a vocação científica em jovens e desenvolver competências para atuação tecnológica. Também estão entre as suas responsabilidade: apresentar o Relatório Técnico Final da Pesquisa, impresso e assinado e os resultados finais da pesquisa durante a Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica da Uneb; além de enviar o resumo da pesquisa para publicação nos anais do evento.

Os professores da universidade também podem participar do Pibic Jr, através da orientação dos estudantes bolsistas. Para isso, devem se inscrever e submeter projetos/subprojetos até 17h do dia 2 de agosto. A inscrição será efetivada em duas etapas: a primeira contempla a inscrição e submissão online através do e-mail do Programa de Iniciação Científica da Uneb (programaic@uneb.br), através do modelo disponibilizado no edital. Já a segunda se dará com a homologação da inscrição divulgada no Sonic.

A homologação das inscrições será divulgada no dia 5 de agosto e a publicação dos resultados parciais feita no dia 8 do mesmo mês. Requisitos, direitos e deveres dos candidatos, documentos necessários, informações sobre as inscrições, critérios de seleção e classificação, além de outras informações sobre o processo e os resultados estão disponíveis no edital da seleção.