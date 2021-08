Uneb oferece fisioterapia gratuita para pacientes pós-covid

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) está disponibilizando assistência fisioterapêutica pós covid-19 gratuita para moradores de Salvador. O suporte será oferecido para adultos com idade igual ou superior a 18 anos e idosos, que tenham testado positivo para a covid-19 e que não estejam na fase aguda da doença – é necessário apresentar comprovante de teste positivo para covid com mais de 30 dias.

Serão atendidas também pessoas que necessitaram de internação hospitalar em decorrência da covid-19 – se faz necessário apresentar relatório de alta do hospital ou serviço de saúde – e que referem persistência de sintomas como falta de ar ou cansaço/ fadiga para realizar atividades do dia-a-dia. Os agendamentos devem ser realizados através do e-mail projeto.extensao.covid19@gmail.com.

O atendimento realizado pela Uneb será por meio do projeto de extensão “Cuidado em saúde de portadores de doenças respiratórias crônicas na pandemia de COVID-19”, vinculado ao Departamento de Ciências da Vida (DCV) do Campus I, em Salvador.

O projeto de extensão é coordenado pela professora Fernanda Warken e visa ampliar a assistência em saúde às pessoas com persistência e efeito dos sintomas prolongados e sequelas após infecção por Sars-Cov-2, em condições de covid longa. Alguns pacientes serão acompanhados semanalmente para avaliação do impacto da doença na funcionalidade e para que sejam oferecidas propostas de exercícios individualizados e viáveis.

De acordo com estudo organizado pela pesquisadora Sandra Lopes-Leon, de New Jersey, nos EUA e publicado na Revista Scientific Reports, do grupo da Nature, neste ano de 2021, cerca de 80% das pessoas que tiveram infecção pela COVID-19 permaneceram com sintomas crônicos após a passagem da infecção aguda. A fadiga, o cansaço ou falta de ar (também denominada de dispnéia) para realizar atividades físicas e de vida diária estão entre os mais frequentes e estas são justamente as queixas passíveis de melhora com o programa de reabilitação pós-covid.

“À exemplo das doenças respiratórias crônicas, pessoas com Síndrome pós-COVID-19 têm apresentado excelente resposta funcional à reabilitação fisioterapêutica, com redução importante dos sintomas e retomada das atividades habituais. O tempo de recuperação depende da gravidade da COVID na fase aguda e de aspectos individuais de cada paciente como presença de doenças, de hábito prévio de atividade física, de tabagismo ou etilismo, dentre outros”, explica Fernanda Warken. Mais informações podem ser obtidas pelo email: projeto.extensao.covid19@gmail.com.