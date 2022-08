Uneb republica resultado do vestibular após erro na lista de aprovados

Após a falha no escalonamento das notas do vestibular da Universidade do Estado da Bahia (neb), a Reitoria anunciou que a lista de aprovados foi republicada nessa terça-feira (30) no site oficial da seleção.

A confusão começou depois que vestibulandos inundaram redes sociais com denúncias e prints afirmando que pessoas que tiveram notas menores ficaram mais bem ranqueadas no resultado, enquanto aqueles que acertaram mais questões da prova ocupam colocações inferiores.

Após acionado, o Centro de Processos Seletivos (CPS) da instituição, responsável pela execução do certame, informou que a razão da republicação da lista de aprovados deu-se devido à identificação de um erro na aplicação da fórmula matemática utilizada para processar o resultado final e a classificação dos candidatos e candidatas.

"A Uneb salienta que recebeu formalmente os primeiros questionamentos sobre o resultado divulgado no fim da manhã do dia 30 de agosto de 2022 e, de forma célere, acionou os setores responsáveis para apuração e encaminhamentos ao longo do dia. A aplicação da fórmula matemática foi devidamente ajustada e o resultado foi reprocessado da maneira correta, o que resultou em uma lista com retificações publicada na noite do mesmo dia", informou em nota.

Após os procedimentos mencionados, foi identificado que houve alteração na posição classificatória de alguns candidatos e candidatas. A Universidade ainda lamentou pelos transtornos causados e prestou solidariedae aos candidatos, as candidatas e seus familiares.

A Reitoria informa também que está apurando internamente as responsabilidades pela incorreção. "A Universidade reafirma a todos os candidatos e candidatas e à sociedade a inteira idoneidade e lisura do seu Vestibular, consolidado historicamente como um importante instrumento de democratização do acesso ao ensino superior público em todo o estado da Bahia."

A instituição comunica ainda que um novo cronograma dos procedimentos relativos às convocatórias para o processo de validação de acesso ao sistema de cotas e às matrículas dos candidatos e candidatas classificados no Vestibular 2022.2 será divulgado ainda nesta quarta-feira, 31 de agosto de 2022, assim como a lista de aprovados, em segunda opção de curso, no certame.