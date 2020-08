Uneb suspende atividades administrativas e acadêmicas por mais 30 dias

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) anunciou que vai manter as atividades administrativas e acadêmicas por mais 30 dias. O comunicado foi feito pela reitoria da instituição, na última sexta-feira (21).

Segundo a Uneb, a decisão foi tomada em em concordância com as recomendações apresentadas administrativamente pela comissão com a finalidade de acompanhar e orientar as condutas institucionais relativas à pandemia da covid-19, no âmbito da instituição (portarias 133/2020 e 224/2020).

Além disso, a deliberação teria considerado, ainda, a regulamentação do Plano de Ação para o enfrentamento à pandemia (resolução Consu Nº 1.406/2020).

Em nota, a Reitoria da universidade informou que as atividades administrativas devem continuar sendo realizadas por trabalho remoto. Além disso, na quinta-feira (20), teve início a pesquisa para subsidiar o planejamento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no período de pandemia da Covid-19 e até existir condições seguras para retorno às atividades presenciais na universidade.