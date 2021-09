Uneb vai oferecer auxílio inclusão digital de até R$ 800 para 2.750 estudantes

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) lançou edital para seleção de concessão de auxílio de suporte emergencial à inclusão digital para os estudantes da universidade. O edital pretende atender a 2.750 estudantes e é dividido em duas modalidades: auxílio financeiro para 1.250 estudantes e auxílio conectividade para 1500 alunos. Os interessados devem realizar inscrição no site, de 13 a 17 de setembro.

O auxílio financeiro será concedido em parcela única no valor de R$ 800, para aquisição, acesso ou manutenção de equipamentos de tecnologia da informação, com finalidade de acompanhar as atividades acadêmicas, via mediação tecnológica.

Já o auxílio conectividade visa concessão de acesso móvel à internet durante seis meses, que será disponibilizado em forma de Gigabytes (GB) adicionais para uso acadêmico, no número do celular com chip e plano de dados ativo informado pelo estudante no ato da inscrição.

O auxílio visa a manutenção das atividades acadêmicas dos estudantes da universidade, via mediação tecnológica, durante a suspensão das atividades presenciais, em virtude da pandemia da Covid-19.

O benefício assistencial é direcionado para estudantes regularmente matriculados para o segundo semestre letivo de 2021 e de programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), na modalidade presencial e de oferta continua.

A Uneb informa que o auxílio financeiro deve ser requerido por estudantes de primeira graduação. Já o auxílio conectividade pode ser solicitado por discentes de primeira graduação e de programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).

O aluno deverá comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica, em consonância com a Política de Assistência Estudantil da Universidade. A análise documental ocorrerá em única etapa e será realizada por comissão constituída pela Praes.

Os estudantes que participarem do processo seletivo devem efetuar matrícula no semestre letivo de 2021.2, mas não precisarão apresentar o comprovante de matrícula. A confirmação da matrícula será realizada pela equipe da Gerência de Informática (Gerinf) no final do período do ajuste de matrículas.

Os estudantes classificados e contemplados nos processos seletivos anteriores de auxílio à inclusão digital não poderão participar. Mais informações podem ser obtidas aqui.