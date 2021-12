União de baianos em prol das vítimas dos temporais forma corrente do bem

Em Dário Meira, um dos 136 municípios baianos com decreto de situação de emergência em vigor, um grupo de oito pessoas têm arrecadado mantimentos para serem distribuídos entre os moradores afetados. “São cerca de seis mil desabrigados, em torno de 80% das casas foram destruídas, é um cenário muito triste. Por isso, estamos dedicando 100% do nosso tempo para arrecadar e doar”, afirma Daniel Peixoto, um dos integrantes da iniciativa.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), cerca de 60% da cidade localizada no Sudoeste do estado apresentou alagamento na manhã de terça-feira (28). O fornecimento de energia chegou a ser suspenso por questões de segurança, segundo a Coelba. Muitos moradores estão sem sinal de internet e luz devido à medida.

A cidade de Dário Meira depois que o nível da água diminuiu. É possível ver até onde a água chegou na marca nas paredes das casas. (Foto: Daniel Peixoto)

Daniel e os colegas já conseguiram arrecadar dez mil reais em medicamentos e cerca de cinco mil reais em alimentos, além de roupas que não chegaram a ser contabilizadas: “Não compramos nada de vestimentas, só arrecadamos. Peguei uma mala de roupas em casa, joguei no carro e saí entregando”, diz. O rapaz, que mora em uma fazenda na região, conta que não se lembra de uma tragédia parecida como esta: “Nunca vi nada do tipo e, digo mais, ninguém que eu ouvi falar já tinha passado por isso antes”.

O carro de Daniel Peixoto levando as doações que foram entregues aos moradores do município (Foto: Daniel Peixoto)

Outro ato do bem que se espalhou pelas redes sociais, em meio a tantas informações tristes relacionadas aos estragos da chuva no interior, foi um vídeo divulgado pela prefeitura de Coaraci, no sul baiano. As imagens mostram uma “corrente humana” de solidariedade, na qual pessoas passam, de mão em mão, doações de mantimentos para comunidades afetadas. A atitude foi registrada após o rompimento de um trecho da BA-561, que impedia a viagem de 28 quilômetros entre Coaraci e Itapitanga.

Corrente humana formada para levar donativos a localidades ilhadas (Foto: Prefeitura de Coaraci/Divulgação)

Saiba onde doar na capital baiana

Desde a terça-feira, todos os dez shoppings de Salvador e um de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, passaram a ser ponto de arrecadação de doações para as vítimas das chuvas intensas no Sul da Bahia. Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de roupas, cobertores e agasalhos. Todas as doações serão entregues ao Corpo de Bombeiros, que levará até os municípios atingidos.

A ação tem como objetivo facilitar a contribuição de moradores da capital e entorno, oferecendo pontos em diversas partes da cidade, e é promovida pela Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce).

Também com o propósito de impulsionar as doações entre os soteropolitanos, a CCR Metrô Bahia vai permanecer recebendo alimentos não-perecíveis até o dia 3 de janeiro, segunda-feira. Os mantimentos podem ser doados nas estações Pirajá, Acesso Norte, Lapa, Brotas, Rodoviária, Mussurunga, Aeroporto e no Pátio Pirajá (sede da concessionária), nas caixas coletoras disponibilizadas. Além de alimentos, a CCR também irá disponibilizar, através do Instituto CCR, cartões de vale-alimentação no valor de R$ 300, para 475 famílias da cidade de Canavieiras, no sul do estado.

Quem também está arrecadando os mesmos produtos é a Associação Bahiana de Medicina (ABM). As doações podem ser entregues na sede da ABM, na Rua Baependi, 162, Ondina, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Já as doações que forem feitas no Clube dos Médicos (Rua Dom Eugênio Sales, Boca do Rio), podem ser entregues também aos sábados.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) está recebendo alimentos não perecíveis, água mineral e produtos de higiene e limpeza, na sede - Rua Portão da Piedade, 16.

As Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) também arrecadam mantimentos das 8h às 20h - no Palácio da Aclamação, Campo Grande. E a Arquidiocese de Salvador realiza a campanha S.O.S Chuva. Os postos de arrecadação são a Igreja do Santíssimo Sacramento Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, na Rua do Pilar; e a Igreja São Pedro Gonçalves e São José do Corpo Santo, localizada próxima ao Elevador Lacerda. Ambas ficam no Comércio.

Já a Coelba anunciou a doação de 1.500 geladeiras a famílias atingidas, a começar por Itamaraju, no Extremo Sul, onde 160 serão entregues ainda nesta semana. A ação de entrega está sendo coordenada em conjunto com o governo do estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e do Corpo de Bombeiros. As famílias contempladas receberão as geladeiras em suas residências. Além disso, cinco mil lâmpadas eficientes também serão distribuídas.

As doações serão realizadas por meio do programa de eficiência energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A Coelba fará a entrega das demais geladeiras à medida que os aparelhos forem chegando no estado e que sejam definidos a cidade e os moradores beneficiados.

Doações em dinheiro

Para quem preferir doar em dinheiro e diretamente para as cidades atingidas, algumas prefeituras disponibilizaram uma chave Pix (lista abaixo) através da qual pedem ajuda.

O governo do estado também disponibilizou uma conta bancária para isso. Os recursos serão utilizados para compra de itens como geladeiras e fogões e beneficiarão famílias das regiões impactadas.

A conta bancária do Banco do Brasil tem número de agência 3832-6 e conta número 993.602-5, identificada como BA Estado Solidário. Para depósitos via Pix, os doadores devem usar o CNPJ da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec): 13.420.302/0001-60.

Doe por cidade

Itapetinga

Na Secretaria de Desenvolvimento Social - Avenida Luiz Viana Filho, 231, Morumbi

A prefeitura disponibiliza a chave Pix 73 98192-3333 (telefone), em nome de Carolina da Silva Hage.

Itambé

Colégio ACM, Igreja Adventista, Vocacionário (em frente à radio Luz), Colégio Polivalente de Itambé

Em Vitória da Conquista: Rua E, número 8, Inocoop 2

Contas bancárias para doação em dinheiro:

Pix: chave CNPJ 13.743.760/0001-30. Destinatário: Prefeitura de Itambé

Banco do Brasil - Agência 0282-8 - Conta: 16155-1. Destinatário: Paróquia São Sebastião de Itambé

Bradesco - Agência 0273 - Conta: 93213-2. Destinatário: União Leste Brasileira (Igreja Adventista)

Itabuna

Pix: chave email defesacivil@itabuna.ba.gov.br

Itajuípe

Contato: 73 98124-8493

Itacaré

Secretaria de Assistência Social, atrás do clube municipal Pirajá, próximo a Praça São Miguel

Coaraci

Na Ceplac, diariamente até às 18h

Pix: chave CNPJ 11.509.581/0001-08

Guaratinga

Chave pix: 13.634.985/0001-59. Destinatário: Prefeitura de Guaratinga

Floresta Azul

Colégios da rede municipal, CRAS, Igreja Adventista Central, Salão Paroquial

A prefeitura disponibiliza o Pix com chave CPF 05862925511, em nome de Raynná Silveira.

Jequié

Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, Rua Jerônimo Sodré, Centro

Pix: chave CNPJ 18.250.800/0001-26, em nome do Fundo Municipal de Assistência Social.

Jitaúna

Colégios Rômulo Galvão, Castro Alves e Creche Hilda Costa Lopes

Ibicaraí

Pix: chave CPF 00425241564. Destinatário: Odemir Silva Ceo