União Europeia libera verba para seis municípios baianos

Seis municípios baianos afetados pelas chuvas serão beneficiados com uma ajuda financeira da União Europeia. São eles: Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, Itamaraju, Jucuruçu e Dário Meira. O montante chega a 900 mil euros, o que corresponde a R$ 5,3 milhões, e foi anunciado pelo Embaixador da União Europeia no Brasil, que visita as cidades de Ilhéus e Itabuna nesta segunda (31) e terça-feira (1°).

O montante também vai atender a dois municípios de Minas Gerais atingidos pelas fortes chuvas, Palmópolis e Rio do Prado. A liberação de recursos se junta a outros 100 mil euros, correspondentes a R$ 593 mil, que já haviam sido liberados pela União Europeia para o país através da Cruz Vermelha. No total, R$ 5,9 milhões foram destinados para conter os estragos das chuvas nos dois estados brasileiros. Em entrevista ao jornal CORREIO o embaixador reafirmou a parceria entre o grupo europeu e o Brasil.

“Para a União Europeia é muito importante quando um parceiro, como é o caso do Brasil, sofre uma situação de desastre natural poder responder dentro das nossas possibilidades”, disse Ignazio Ybáñez. Os recursos serão recebidos pelas Cáritas Brasileiras, um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que realizam ações de desenvolvimento sustentável e Direitos Humanos.

“Os municípios foram identificados pela Defesa Civil brasileira como os que sofreram com mais problemas por conta das enchentes. Não podemos cobrir 100% dos municípios, mas fizemos uma escolha de oito deles”, completou o embaixador.

Para atender cerca de 24 mil pessoas com os recursos liberados, o programa Resposta Emergencial para Pessoas Vulneráveis Afetadas pelas Enchentes trabalhará em três eixos. Com base em critérios de vulnerabilidade, mil famílias serão selecionadas para receberem auxílio monetário, e outras 5 mil receberão kits de higiene e limpeza. Além disso, as Cáritas Brasileiras prevêem um valor de R$30 mil para fortalecimento e aprimoramento das capacidades de pelo menos três abrigos, localizados em Itabuna e Itamaraju.

“A mensagem principal da viagem é realmente expressar a nossa solidariedade. A relação entre a União Europeia e o Brasil não é somente preocupada com o comércio e grandes projetos. É também uma cooperação baseada na solidariedade e necessidade de ajuda quando uma parte do Brasil necessita”, concluiu Ignacio Ybáñez. Segundo eles, países da Europa podem ainda, individualmente, realizarem doações.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.