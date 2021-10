União pede direito de resposta a revista por capa que associa Bolsonaro a Hitler

A União enviou uma notificação extrajudicial à revista Istoé pedindo direito de resposta por uma capa crítica ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por conta da sua gestão na pandemia.

A imagem de Bolsonaro na capa remete ao ditador nazista Adolf Hitler, com a manchete "As práticas abomináveis do mercador da morte". A revista foi às bancas na sexta (15) e desde então apoiadores do presidente têm criticado a publicação e ameaçando boicote.

A matéria faz alusões à Alemanha nazista e diz que Bolsonaro "patrocinou experiências desumanas inspiradas no horror nazista". Falando do relatório da CPI da Covid, diz que o país vive seu momento de Nuremberg - tribunal que julgou os crimes da ditadura nazista.

Agora, a Advogacia-Geral da União (AGU) diz que veiculação da reportagem "não condiz com a verdade dos fatos" e que a reportagem "atinge direta e indevidamente a imagem do Presidente da República", segundo informações do Jota, site especializado em cobertura jurídica.

A AGU argumenta que a revista foi omissa em relação a "programas e avanços públicos desenvolvidos pelo Estado Brasileiro na seara da saúde desde o início da crise sanitária", acusando a Istoé de passar informações parciais ao público.

No pedido, a AGU sugere que a próxima edição traga uma capa como direito de respostas com uma nova manchete: "Vidas, empregos e dignidade". Na imagem anexada, Bolsonaro aparece acenando, no carro do desfile de 7 de Setembro e também abraçado a dois homens.

A notificação extrajudicial é assinada pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, pelo procurador-geral da União, Vinicius Torquetti Rocha, e por Bruno Luiz Dantas de Araújo Rosa, adjunto do AGU.