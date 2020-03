Unidade Básica de Saúde é inaugurada na San Martin

Mais uma Unidade Básica de Saúde foi entregue em Salvador. Na manhã desta terça-feira (24), a unidade, que fica na San Martin, foi inaugurada pelo governador Rui Costa e pelo prefeito de Salvador, ACM Neto. O prédio foi construído com um investimento de R$ 3,2 milhões, do governo do Estado, e será administrado pela prefeitura. O equipamento, assim como a Unidade Básica de Saúde do Imbuí, entregue nesta segunda-feira (23), não atenderá pacientes com o novo coronavírus.

"Ontem, nós inauguramos uma unidade no Imbuí, e hoje fazemos a entrega de mais uma UBS em Salvador, agora no bairro de San Martin. Esse equipamento comporta até quatro equipes da saúde da família, para atender a populacão. O objetivo é fortalecer a atenção básica nesse momento de crise da saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus no mundo inteiro. Por isso a importância dessas unidades básicas, que dão suporte e atendem os casos não relacionados à doença, desafogando os equipamentos que estão sendo utilizados para esta finalidade", explicou Rui.

Presente na entrega da UBS, o prefeito ACM Neto falou sobre a parceria. "Esse é um trabalho em conjunto, onde o Governo construiu essa unidade e, a partir de hoje, a Prefeitura coloca para funcionar com três equipes da saúde da família e três equipes de saúde bucal. A ampliação das unidades básicas reforça todo o trabalho de retaguarda e apoio que a Prefeitura e o Governo vêm fazendo ao coronavírus, afinal de contas é fundamental, nesse momento, que as pessoas tenham nas UBS uma porta de entrada na saúde pública e não as UPAs e os hospitais, que estão focados, prioritariamente, ao enfrentamento da nova doença", destacou Neto.

Ocupando uma área de 560 metros quadrados, a UBS vai dispor de até três equipes de Saúde da Família. Os usuários vão ter acesso facilitado a atendimentos básicos em especialidades como ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia. Vacinação e exames como raio-X também integram os serviços ofertados.

Academia da Saúde

Parte do projeto, uma Academia da Saúde montada na lateral da unidade vai possibilitar que a população participe de atividades como ginástica, capoeira, jogos esportivos e populares, yoga e tai chi chuan. Práticas artísticas, como teatro, música, pintura e artesanato, além de ações de segurança alimentar e nutricional e de educação alimentar também devem integrar a programação do local. A comunidade só poderá utilizar a academia após o período de quarentena.