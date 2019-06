Unidade de Acolhimento da Boca do Rio será exclusiva para casais

Inaugurada nesta sexta-feira (28), a nova Unidade de Acolhimento Institucional (UAI), localizada na Rua Orlando Moscoso, na Boca do Rio, terá 50 vagas para abrigar 25 casais em situação de vulnerabilidade.

O espaço será administrado pela Associação Pleno Cidadão (Aspec). Participaram da cerimônia de inauguração o prefeito ACM Neto, o secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Léo Prates, além de vereadores e lideranças do bairro.

Com a inauguração, Salvador passa a contar com 10 UAIs. A unidade da Boca do Rio terá como público alvo pessoas adultas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, sobretudo moradores de rua. Eles receberão atendimento de uma equipe formada por 15 profissionais, dentre psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos e do setor administrativo.

Espaço está equipado para receber até 25 casais (Max Haack/Secom)

Na solenidade de inauguração, Neto destacou a importância da realização de ações voltadas para atender às pessoas em situação de rua. Segundo ele, são mais de R$ 60 milhões de investimentos.

“Me sinto muito feliz em entregar mais uma unidade de acolhimento como essa, que é especial, porque é exclusiva para casais, uma novidade na capital. Tenho certeza que, num breve espaço de tempo, teremos uma outra perspectiva de apoio e suporte às pessoas em condições de rua. Esse é o maior investimento da prefeitura em sua história, em relação às pessoas em situação de rua", disse o prefeito, que acompanha o senso feito pelo Projeto Axé, que aponta onde há maior concentração de pessoas nesta situação.

Já Prates revelou que a secretaria trabalha para criar atrativos para que as pessoas aceitem trocar as ruas por unidades de acolhimento. De acordo com ele, na próxima segunda-feira (1º) equipe de profissionais para dar treinamento de qualificação para os casais que ficarem no local será convocada através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

"A nossa ideia é que ele seja um projeto se amor, e não de repressão. Estamos criando atrativos que façam com que a população de rua deixe as ruas e venham para os nossos acolhimentos. Um exemplo disso foi na UAI de Amaralina, onde preparamos para receber o morador de rua e seus cães. Além disso, hoje demos o ponta pé inicial, que considero o mais importante do projeto, o programa de qualificação que é o Sistema Único de Assistência Social, para dar condições de trabalho para essas pessoas. Os cursos de qualificação serão dados nas UAIs e, depois, o prefeito vai empregar todas as pessoas qualificadas”, disse.

A presidente da Aspec, Conceição Pinto, contou que a associação atua com cuidados de pessoas em vulnerabilidade social há 10 anos, e também em parceria com a prefeitura desde 2015. Para ela, é importante tratar essas pessoas com respeito e trabalhar para fortalecer os vínculos familiares e reinserção social delas.

“Esse espaço foi pensado com muito carinho para trazer, acima de tudo, a dignidade ao ser humano. Nossa proposta é de um trabalho humanizado, respeitando as pessoas do jeito que elas são. Será um trabalho diferenciado, cada casal será atendido de acordo com as suas demandas, onde terão todo o suporte em relação à saúde, educação e documentação. Agora, eles também contarão com o lançamento do programa de emprego e renda”, contou a presidente, que terá à disposição uma equipe de 12 pessoas.

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier