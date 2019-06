Unidade de Saúde da Família de Coutos começa a funcionar nesta quarta

A Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fraternidade, que beneficiará cerca de 14 mil pessoas, por mês, do bairro de Coutos e vizinhança, começa a funcionar nesta quarta-feira, 26. O equipamento, que fica na Rua José do Patrocínio, foi entregue nesta terça-feira, 25, pela prefeitura de Salvador, que investiu quase R$ 1,5 milhão na obra. O funcionamento já começa com o cadastramento das famílias que serão beneficiadas pela unidade, por quatro equipes de Saúde da Família e outras quatro de Saúde Bucal.

A cerimônia de inauguração, na terça-feira, contou com o prefeito ACM Neto; o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis; o secretário da Saúde (SMS), Luiz Galvão; e lideranças locais.

Na ocasião, Neto destacou que a entrega do novo equipamento faz parte da retomada da expansão da atenção básica na cidade após três meses paralisada, principalmente nas comunidades mais carentes, por conta da falta de médicos nas unidades municipais de saúde.

Segundo o prefeito, apesar da chamada do último concurso público e dos processos seletivos Reda realizados desde 2013, a prefeitura ainda encontra dificuldade em contratar médicos para as unidades. Na última semana, 80 profissionais foram contratados através do Regime de Pessoa Jurídica.

Prefeito ACM Neto participou da entrega do novo equipamento de saúde (Foto: Betto Jr./CORREIO)

“A prefeitura vem fazendo um grande esforço para conseguir contratar médicos, um problema que é geral na rede pública do Brasil. Estamos lutando em todas as frentes para garantir os médicos e para retomar a expansão básica de saúde na capital, o que está sendo feito hoje (ontem) com a inauguração da USF Vila da Fraternidade. O Subúrbio chegará, já neste ano de 2019, a 80% de cobertura da Atenção Básica, o que é um grande avanço para a região que tinha uma das piores coberturas do tipo no país”, disse o prefeito.

Para Luiz Galvão, o Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário possuía apenas 33% de cobertura da atenção básica e 23 equipes de Saúde da Família no início de 2013. Já em 2019, a cobertura ultrapassou o índice de 77%, com 69 equipes.

“A USF Vila Fraternidade é uma unidade básica completa de Saúde da Família e isso só reforça a prioridade da Prefeitura com a cobertura da Atenção Básica na cidade. Até setembro, será inaugurada mais uma estrutura do tipo, ultrapassando 80% da cobertura básica de saúde em todo o Subúrbio”, acrescentou o secretário.

Atendimento

A USF Vila Fraternidade possui 608 m² de área construída e tem capacidade para atender até 14 mil pessoas por mês. São 12 consultórios, sendo quatro deles odontológicos, distribuídos em dois pavimentos.

Também nesta quarta, a população terá acesso aos serviços básicos de vacinação, curativos e farmácia. Após o cadastramento, será dado início às consultas médicas, atendimentos de enfermagem e odontológico, programas prioritários como hipertensão arterial, diabetes, pré-natal e de planejamento familiar. Também serão oferecidos acompanhamentos essenciais de saúde como coleta de material para exames laboratoriais, nebulização e teste do pezinho, além de marcação de consultas e exames, distribuição de medicamentos e visitas domiciliares.

Quatro dos doze consultórios são de atendimento odontológico (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Beneficiários

Moradora do bairro de Coutos há 22 anos, a líder comunitária do Conselho de Moradores da Colina do Mar, Creuza Maria Santos, 62 anos, celebrou a conquista da nova unidade para os moradores. Ela acredita que o equipamento irá beneficiar toda a redondeza:

“Há muito tempo estávamos esperando por essa unidade, hoje ela foi entregue e nós agradecemos muito ao prefeito e toda a sua equipe. Sabemos que tem muita gente envolvida nesse projeto, que agora vai beneficiar não só o bairro de Coutos, mas toda a redondeza. É um posto que vai nos ajudar bastante, pois os outros que a gente ía, ficavam muito distantes. Agora, temos um com o acesso muito mais fácil. Não precisamos mais ir para um em um bairro vizinho, porque tem aquele negócio de briga de bairros, essas coisas, ficávamos com medo”, contou a moradora.

Já o aposentado José Gonçalves dos Santos, 74, morador de Coutos há 40 anos, cuida de uma neta de 2 anos com sua esposa e para ele, a entrega da nova unidade não demandará mais que ele se desloque até o Hospital do Subúrbio ou outra unidade de saúde para marcar e fazer exames de rotina.

“Isso daqui é 100% de vantagem para nós. Antes precisávamos nos deslocar para o Hospital do Subúrbio, que é um pouco longe daqui, ainda mais para a minha idade. Fiz uma cirurgia no coração há poucos meses, precisei ir marcar lá no hospital, sendo que eu moro pertinho daqui, e não tinha essa possibilidade, agora posso vir andando, melhorou demais a vida da gente”, completou.

