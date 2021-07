Unidade de saúde é arrombada e computadores são furtados em Nazaré

O Serviço de Atenção Especializada São Francisco (SAE), em Nazaré, foi arrombado e invadido por ladrões na madrugada desta terça-feira (13). Computadores e bebedouros foram roubados - ao todo, 8 CPUs, um micro-ondas, produtos de limpeza, material para curativo e duas calças. Além disso, o salão ficou alagado.

No mesmo local funcionam também um posto da Vigilância Sanitária e o Distrito Sanitário do Centro Histórico. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o serviço foi suspenso hoje por conta da invasão e só serão retomados depois de perícia no local. Quem agendou horário deve remarcar.

A SMS diz que já identificou um novo prédio na mesma região para mudar o SAE em busca de mais segurança. Já foram registrados sete arrombamentos e roubos no primeiro semestre desse ano no local. segundo informação de trabalhadores à TV Bahia.

A Polícia Militar diz que a 2ª Companhia, que é responsável pelo policiamento na região, não foi chamada para atender a ocorrência, mas uma equipe foi até o posto ao saber do arrombamento para averiguar a situação. A corporação recomenda que a comunidade, ao notar suspeitos ou ações criminosas, acione a PM pelo 190 ou acione o disque denúncia 181.

A Polícia Civil diz que um representante registrou a ocorrência na 1ª Delegacia (Barris) pela manhã. A unidade será a responsável por investigar o caso.