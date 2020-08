Unidade de saúde é inaugurada no bairro de Jardim Campo Verde

Moradores do bairro de Jardim Campo Verde, no Ceasa, em Salvador, receberam uma nova Unidade de Saúde da Família (USF), na manhã desta quinta-feira (27). O novo posto fará até 300 atendimentos por dia. O prefeito ACM Neto fez a entrega e disse que estava satisfeito em estar lá. "A comunidade esperou mais de 10 anos para ter essa Unidade de Saúde da Família", afirmou.

O investimento foi de R$ 1,2 milhão, e a nova unidade possui 561,64 m² de área. Duas equipes de saúde da família vão trabalhar no local. A estrutura dispõe de cinco consultórios clínicos e mais dois odontológicos, além de farmácia, sala de procedimentos, serviços de coleta, curativo, vacina e almoxarifado.

"Essa é a 13ª unidade de saúde que nós estamos inaugurando somente nesse período da pandemia", destacou Neto, afirmando que até o final do ano haverá novas entregas de postos. "Não posso deixar de destacar essa evolução da atenção básica de saúde em nossa capital", afirmou. "Salvador tinha a pior cobertura de atenção básica de todo Brasil, menos de 18% de toda população diretamente assistida pelo serviço básico de saúde", afirmou. "Hoje já estamos com 56% de cobertura e a meta até o fim do ano é chegar até 60%".

A USF também conta com sala de lavagem, esterilização, copa, vestiários masculino e feminino, abrigo de resíduos e seis vagas de estacionamento.O secretário de saúde Leo Prates também destacou a felicidade em abrir esse posto. "Acredito muito que o poder público deve estar próximo daqueles que mais precisam. Estamos em uma localidade de difícil acesso, comunidade que não tem serviços e o poder público não estava presente", afirmou. "Serão duas equipes de saúde da familia, vai atender todas as enfermidades, vai atender em 100% essa comunidade".

Leo disse também que até o final de setembro todas as unidades de saúde básica da capital estarão integradas ao programa Salvador Protege, de monitoração da covid-19 - no momento, são 50%. O secretário disse também que a tem acompanhado as pesquisas sobre os casos de reinfecção do coronavírus registrados no mundo. "Devemos fazer um inquérito epidemiológico porque o que alguns estão vendo é reinfecção em pessoas que não desenvolveram anticorpos", disse, destacando que ainda é tudo muito novo. "A gente quer ver a situaçao epidemiológica aqui em Salvador". Sesab e Fiocruz vão participar da iniciativa também.