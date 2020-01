Unidade de Saúde no Vale das Muriçocas homenageará ex-secretária de saúde

O que não passava de um simples sonho antigo dos moradores do Vale das Muriçocas e do Parque São Braz, na Federação, se tornará realidade em um ano, com a construção da Unidade de Saúde da Família do bairro, que teve o início de suas obras anunciado nesta quarta-feira (29). A unidade médica será implantada num terreno cedido pela associação de moradores local e vai beneficiar cerca de 16 mil pessoas. Quando concluída, ela levará o nome da ex-secretária de saúde do município, Lealdina Barros, que morreu há 10 dias.

A USF ficará localizada na Rua Sérgio de Carvalho, próximo à Escola Estadual Mário Cardoso Neto. A obra prevê um investimento de R$ 1,3 milhão e tem previsão de conclusão em 12 meses. A solenidade para a assinatura de ordem de serviço foi comandada pelo prefeito ACM Neto, ao lado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e o secretário Municipal de Saúde (SMS), Leo Prates.

Prefeito e vice-prefeito assinaram ordem de serviço para construção da unidade de saúde (Foto: Max Haack/Secom)

Neto destacou que, com o anúncio da construção da nova USF, a prefeitura amplia a rede de atenção básica e chegará a marca de 20 unidades entregues. Assegurou ainda que pretende entregar a obra concluída como presente de Natal aos moradores, em dezembro.

"Estamos ampliando toda nossa rede de atenção básica e a ideia é que possamos ter, ainda esse ano, pelos menos 20 novas unidades entregues em toda a nossa cidade. Aqui na região da Muriçoca e parque São Braz era uma demanda antiga da comunidade, que a gente consegue tornar realidade com essa ordem de serviço. Tivemos uma colaboração importantíssima da associação de moradores, que cedeu o terreno à Prefeitura. Agora é correr, porque o meu desejo é entregar esse posto de saúde da família como presente de Natal para os moradores. Queremos inaugurar essa obra ainda no ano de 2020. Vamos imprimir com velocidade máxima", afirmou o prefeito.

A USF Lealdina Barros contará com quatro equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal, que prestarão atendimento humanizado em grupos de risco de crianças, adolescentes, adultos e idosos, onde serão realizados acolhimentos e atendimentos médicos, de enfermagem e odontológico nos programas prioritários como hipertensão arterial, diabetes, tuberculose e hanseníase.

Os moradores também terão à disposição serviços de promoção e proteção à saúde, como vacinas, coleta de material para exames laboratoriais, marcação de consultas e exames, além de dispensação de medicamentos.

Já o vice-prefeito destacou a construção da USF e outras intervenções da Prefeitura, através da Seinfra, na região. Segundo ele, obras como o recapeamento asfáltico de toda a Rua Sérgio de Carvalho, obras de contenção da encosta da Travessa Colomi, recuperação de um campo de futebol em frente a futura USF e reforma de uma escadaria da Rua Sérgio de Carvalho, beneficiarão muito mais pessoas.

“A prefeitura mudou a cara de Salvador e desta região da cidade. A meta da prefeitura é de nos superar e, em 2020, vamos inaugurar mais obras do que fizemos nos últimos sete anos”, disse Bruno Reis.

Homenagem

Titular da pasta de saúde do município, o secretário Leo Prates afirmou que o nome da ex-secretária Lealdina Barros servirá para inspirar novas mulheres que sonham em ingressar na vida pública.

“Esse é um momento de grande emoção. Quando licitamos essa obra, havia um embate sobre a escolha do nome, se seria USF Vale das Muriçocas ou USF Parque são Braz. Entramos em acordo com as lideranças e decidimos que o nome da unidade vai se chamar Lealdina Barros, ex-secretária de saúde da cidade que faleceu há poucos dias. Uma grande mulher, uma das pessoas pioneiras do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil e que vai inspirar mulheres na vida pública com seu exemplo”, contou.

Beneficiários

A dona de casa Tatiana Bonfim Andrade, 37 anos, acompanhou a solenidade. Ela mora perto da unidade de saúdee espera ter facilidade nos momentos de necessidade.

“Sabemos que, quando estiver pronto e funcionando, esse posto vai beneficiar não só nós aqui do Vale da muriçoca, mas qualquer pessoa que queira ser atendido e precise de auxílio no momento. Nós precisávamos disso aqui, antes tínhamos que ir para a UPA dos Barris para tentar conseguir um atendimento. Agora teremos um perto de casa, vai ser muito melhor”, garantiu a moradora.

Também presente, a aposentada Sandra Maria de Souza, 60, reforçou que a USF era um pedido antigo da comunidade e afirmou que torce para que a unidade fique pronta logo.

“A comunidade se juntou para conseguir esse benefício para o bairro. É uma vitória nossa, pois pedíamos isso há muito tempo. Tomara que fique pronta logo, vai ajudar muita gente aqui que precisa de atendimento médico perto de casa”, completou.

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier