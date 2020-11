Unidades da PM no estado vão receber 289 novas viaturas

Unidades da Polícia Militar em Salvador, Região Metropolitana e interior do estado vão receber 289 novas viaturas. Nesta terça-feira (2), 52 caminhonetes já foram entregues pelo governador Rui Costa e pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, durante evento no estacionamento do Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Até dezembro deste ano, as outras 237 viaturas serão distribuídas.

Os novos veículos são todos caminhonetes e fazem parte do contrato de locação. Os carros são substituídos anualmente. Em casos de acidente ou problema mecânico, também ocorre a substituição.

"Passamos a usar esse modelo de gestão da frota operacional, empregada em ações de inteligência, preventiva, repressiva e investigativa", explicou o secretário Maurício Teles Barbosa.

O governador disse que há esforço para melhorar os equipamentos da PM. "O objetivo do Governo do Estado é melhorar a infraestrutura da corporação, garantindo condições dignas de trabalho aos nossos policiais, com a entrega de equipamentos, viaturas, entre outros investimentos. Além disso, ao longo desses anos, temos garantido uma melhor infraestutura nos postos de trabalho da Polícia Militar. Em todo o estado, batalhões e outros espaços da instituição já contam com áreas para a prática esportiva e lazer, com pista e campo de futebol, e eu quero ressaltar que os investimentos irão continuar", disse Rui.