Unidades de saúde retomam atendimentos odontológicos municipais

Os serviços odontológicos oferecidos pelas unidades de Saúde da Família (USF), Básicas de Saúde (UBS), de Pronto Atendimento (UPAs) e de Atendimento Odontológico (UAO), além do Centro de Especialidades Odontológica (CEO), foram retomados. Os atendimentos acontecem das 8h às 17h.

Para receber atendimento, exceto nas UPAs, é necessário que o paciente agende um horário. Os profissionais receberão os pacientes com espaçamentos de horário e realizarão higienização no consultório entre as consultas, para vitar contágio pelo novo coronavírus.

“No momento, estamos focados em atender a demanda reprimida gerada pela pandemia. Ou seja, a comunidade é a primeira a ser acolhida. Os pacientes já podem retomar seu tratamento”, explica a coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Mayana Calasans.

Para agendar a consulta, basta procurar a unidade de saúde mais próxima, sendo que na USF o atendimento é destinado apenas para aquelas pessoas que já são cadastradas. Já as UPAs continuam com funcionamento através de demanda aberta.

Regras

Todos os pacientes terão a temperatura corporal aferida antes das consultas e, caso o termômetro aponte valor superior a 37,5°C, a pessoa será encaminhada para avaliação médica. Neste caso, o atendimento odontológico terá que ser adiado por 14 dias.

Já os cidadãos que fazem parte do grupo de risco serão atendidos somente para procedimentos de urgência odontológica. Os acompanhantes também estão proibidos, exceto em casos de pacientes idosos, crianças, especiais ou com mobilidade reduzida, sempre utilizando máscaras faciais.