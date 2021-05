Unidades especializadas da Polícia Civil terão novas sedes

O antigo prédio da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), no Vale do Ogunjá, abrigará unidades da Polícia Civil. O imóvel vai receber as novas sedes dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), além do Centro de Documentação e Estatística Policial (Cdep).



O governador Rui Costa visitou as futuras instalações na manhã desta segunda-feira (24), juntamente com o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, e a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.

O projeto para as novas instalações está sendo ajustado pela Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física (Ceirf) da SSP. Após revisão, a licitação para será iniciada.

"Estamos empenhados em melhorar as condições de trabalho dos policiais civis, na Bahia. Outras reformas parciais e totais serão realizadas, em Salvador, na RMS e interior", destacou Rui Costa.

O secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, por sua vez, agradeceu o total apoio do Estado, na valorização policial. "Novas estruturas motivarão os efetivos, proporcionando um melhor serviço para a população", completou.



Ainda nas dependências da antiga sede da Ebal, a delegada-geral da PC Heloísa Brito disse que outras mudanças estruturais na PC estão por vir.



“O governador nos solicitou e fizesse um levantamento daquelas unidades da gente que estão com as estruturas físicas mais frágeis. E nós fizemos de algumas unidades territoriais aqui da capital e algumas da RMS e do interior. Então, nesse bojo, nós já levantamos cerca de 200 unidades que precisam de uma intervenção mais imediata e estamos levantando os dados para poder levar o governador fazer autorização”, declarou Brito.