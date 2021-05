'Unidos pela Vacina': empresários podem ajudar na campanha de vacinação

O movimento Unidos Pela Vacina, coordenado pelo Grupo Mulheres do Brasil, é uma iniciativa para acelerar programas de imunização pelo país. A ideia é criar uma ponte entre o setor público e o setor privado, para quem tem interesse em ajudar. O projeto leva doações do setor privado para municípios brasileiros que precisam de insumos para dar andamento à campanha de vacinação. A meta é vacinar todos os brasileiros aptos até setembro.

É possível por exemplo doar itens para armazenar apropriadamente a vacina, como caixas térmicas de poliuteranos, caixas coletoras, instrumentos de medição de temperatura, isopor, lixeira plástica e mais objetos que ajudam a equipar os postos.

Empresários interessados podem preencher um cadastro no site da iniciativa ou, na Bahia, procurar entrar em contato pelo e-mail ba@unidospelavacina.org.br. O Unidos pela Vacina faz levantamento com as secretarias de saúde para fazer o que está faltando para melhorar o processo de vacinação e a partir daí faz a ponte com o empresário. É possível procurar ajudar alguma cidade específica, mas o projeto também indicam as que estão mais necessidades - eles têm pesquisa com controle de demandas de todos os municípios.

O publicitário baiano Nizan Guanaes está "apadrinhando" três cidades baianas no programa: Remanso, Belmonte e Santo Amaro, as duas primeiras escolhidas por conta de ligações familiares e a terceira em homenagem à família Veloso.

"Esse é um programa que você pode ser padrinho ou madrinha de cidades pelo Brasil, ajudando as prefeituras a terem equipamentos adequados para vacinação", diz ele. "Se puder participar, faça também. Precisamos fazer nossa parte. O Brasil precisa se vacinar rápido", explica.