Unifacs abre vagas para professores em Salvador e Feira

A Universidade Salvador (Unifacs) está com vagas abertas para professores das áreas de Gestão, Ciências Exatas, Engenharia, Informática, Direito e Saúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 27, por meio do link “Trabalhe Conosco”, disponível no site www.unifacs.br. As oportunidades são para as unidades da instituição em Salvador e Feira de Santana. Os candidatos deverão ter graduação na área e titulação mínima exigida conforme descrito no perfil da vaga, além de ter experiência profissional comprovada de atuação na área que pretendem lecionar.

Eprocad abre inscrições

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Eprocad 2019 (Encontro de Professores e Coordenadores dos Cursos de Administração), promovido pelo Conselho Regional de Administração (CRA-BA). O evento acontece dia 29, das 8h às 12h30, no Quality Hotel & Suítes São Salvador. A programação e inscrições disponíveis no site www.cra-ba.org.br.