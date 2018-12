Unifacs terá debate sobre depressão nesta terça-feira

Um debate sobre a juventude e depressão será realizada nesta terça-feira (4) às 15h na Universidade Salvador (Unifacs). A universidade receberá a turnê do Coletivo #PodeContar, que aborda sobre depressão através da empatia como uma aliada para romper o silêncio e como forma de incentivo para a busca pelo diagnóstico adequado.

O Coletivo é composto por influenciadores digitais e especialistas médicos que estão gerando apresentações gratuitas e abertas ao público para debater sobre o tema nas cidades de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.

A apresentação será aberta ao público e contará com a presença da professora de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Carmita Abdo e o professor titular do Instituto de Psiquiatria e Psicanálise da Infância e Adolescência, Dr. Kalil Duailibi

O youtuber PC Siqueira, a cantora e compositora Uyara Torrente, a criadora do blog Futilidades, Joana Cannabrava e a estilista e consultora de comunicação, Carol Burgo, também participarão do debate.

O evento ainda terá oficinas de yoga e atividades manuais como bricolagem, marcenaria, bordado e crochê.

De acordo com dados da Federação Mundial para a Saúde Mental, mais de 70% dos indivíduos com depressão não falam ou conversam sobre a doença porque sentem vergonha de serem julgados e receio de sofrerem preconceitos. Na ocasião, o coletivo conduzirá um debate sobre a juventude e as pressões do novo adulto.