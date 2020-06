UniFTC abre inscrições para processo seletivo de Medicina 2020.2

Ingressar no curso de medicina é um sonho para muitos jovens que se preparam para prestar vestibular. Em Salvador, para aqueles que almejam ser profissionais da saúde formados em uma instituição de tradição e referência, chegou a hora de dar um passo importante: participar do processo seletivo de Medicina 2020.2 do Centro Universitário UniFTC, que está com inscrições abertas até dia 26, no site www.vestibular.uniftc.edu.br/vestibular/medicina.

Para o segundo período letivo deste ano, são 50 vagas oferecidas para o curso, que tem mais de 16 anos de trajetória e composto, em sua maioria, por mestres e doutores. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o processo seletivo será feito exclusivamente pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), seguindo as orientações dos órgãos oficiais de saúde a fim de preservar os candidatos e colaboradores. Os interessados poderão utilizar os resultados dos últimos 10 anos. É importante obter a nota mínima de corte disponível no edital.

Alunos de Medicina da UniFTC encontram infraestrutura com tecnologia de ponta

Os alunos aprovados farão parte de um curso com grade curricular que valoriza a humanização e uso de metodologias que estimulam o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais.

“Somos médicos, exercemos a medicina com propósito e amor. Ao mesmo tempo, somos educadores e idealizamos uma educação médica de qualidade, coerente, em consonância com as necessidades da população”, descreve o coordenador do curso de Medicina da UniFTC, Ronaldo Carneiro.

Tecnologia

Para possibilitar o exercício prático de todo o conhecimento que o aluno adquire em sala de aula, o curso oferece em tecnologias inéditas no Norte-Nordeste. Foram cerca de R$ 5 milhões investidos em equipamentos como cadáveres sintéticos americanos, UTI simulada e mesas anatômicas com tecnologia 3D, o que torna o curso um dos mais bem equipados do país.

Curso de Medicina da UniFTC Salvador oferece tecnologias inéditas no Norte-Nordeste

Os alunos ainda têm à disposição as instalações do Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC), instituição parceira da Rede UniFTC, além das clínicas-escolas, que ficam localizadas na unidade Paralela e no bairro do Ogunjá. Os espaços atuam como projetos de extensão universitária e disponibilizam atendimentos gratuitos ou a preços acessíveis para a comunidade de Salvador e região metropolitana.

Tudo isso treina habilidades e desenvolve as competências necessárias dos estudantes e vai de acordo com o objetivo do curso, que, segundo Ronaldo Carneiro, “é o de formar médicos generalistas que diminuam o sofrimento da população e que tenham capacidade de gerir processos de saúde nas suas mais diversas complexidades”.

Metodologia

Reconhecida por sempre inovar, a Rede UniFTC lança outra novidade para este semestre: o selo de Educação Interprofissional. A iniciativa visa desenvolver nos futuros profissionais da área da saúde as habilidades necessárias para uma atuação colaborativa nos serviços de atenção básica. O método une duas ou mais profissões em situações de aprendizagem e centram as suas ações com atividades conjuntas e específicas para cada área do conhecimento.

“Esta abordagem já vem sendo implementada em algumas instituições de ensino no mundo e a UniFTC mais uma vez mostra seu pioneirismo no Brasil. O entendimento é que precisamos evoluir em programas educacionais contextualizados com problemas reais da sociedade e pensar em uma grade curricular que esteja organizada de acordo com um cenário complexo, como o criado pela pandemia do novo coronavírus, implementando ações disruptivas e inovadoras”, explica André Nazar, vice-presidente de Saúde da UniFTC.

Com a implantação do selo, a UniFTC mostra a preocupação de priorizar em seu projeto pedagógico a perspectiva da formação de profissionais éticos e comprometidos com os problemas reais da sociedade em que vivem. “O currículo interprofissional que estamos buscando visa formar profissionais que trabalham de forma integrada e coerente com seus princípios éticos e humanísticos, pilares dos cursos de Saúde da UniFTC, e que sejam capazes de problematizar e contextualizar em colaboração”, completa Nazar.

Internacionalização

A Rede UniFTC acredita na melhoria da qualidade do ensino com o fortalecimento de ações de internacionalização da instituição. Em maio deste ano, foi assinado um convênio com a Universidade do Minho, instituição conceituada em Portugal. Com isso, alunos e professores dos cursos de Medicina do centro universitário da Paralela passam a ter a oportunidade de participar de intercâmbios promovidos pelas duas instituições. Os estudantes interessados deverão passar por um processo seletivo, que vai incluir as etapas de prova, avaliação curricular e avaliação de desempenho acadêmico.

“A Universidade do Minho é vinculada aos hospitais universitários de Braga e Guimarães, que vem ganhando projeção em pesquisas e projetos, especialmente nas áreas da Infectologia, Epidemiologia e na Educação Médica. Esta parceria vai renovar o nome da UniFTC e fortalecer a questão da internacionalização e o que a julgamos necessário para a formação dos nossos alunos exponenciais”, diz André Nazar.

A parceria entre as duas universidades já acontece através do projeto Vascor, criado em 2016 com o objetivo de estudar e investigar a comunidade em torno da Clínica-Escola localizada no bairro Ogunjá, em Salvador. A pesquisa acompanha casos de obesidade visceral, inflamação crônica e rigidez arterial. O diferencial é o fato de os pesquisadores terem acesso a análises mais detalhadas, através de um aparelho chamado Splygmocon, disponível em poucos lugares no mundo, usado para realizar exames cardiovasculares não invasivos.

Os alunos do curso de Medicina da UniFTC têm ganhado o mundo também por conta de pesquisas

Incentivo à pesquisa

Os alunos do curso de Medicina da UniFTC têm ganhado o mundo também por conta de pesquisas. O estudante do 11º semestre do Centro Universitário de Salvador (Paralela), Caian Vinhaes, foi destaque no periódico The Journal of Infectious Diseases do mês de junho, com um estudo sobre microcefalia associada ao zikavírus. A pesquisa foi realizada por um grupo de iniciação científica liderado pelo pós-doutor em Patologia Humana e professor da UniFTC, Bruno de Bezerril Andrade, no Laboratório de Inflamações e Biomarcadores (LIB), da Fiocruz/BA.

Ele ressalta a importância do incentivo a pesquisa: “o incentivo a ciência é importante no processo de aprendizado dos estudantes de qualquer área. Estudos como esse ampliam a visão do estudante para além do conceito tradicional de Medicina, criando um olhar crítico e abrangente para questões importantes da prática médica”.