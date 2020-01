UniFTC oferece cursos gratuitos até quinta

A UniFTC – Campus Comércio realiza até quinta-feira, das 13h30 às 17h30, a Semana da Empregabilidade e Qualificação Profissional, oferecendo cursos totalmente gratuitos nas áreas de técnicas de vendas no varejo, auxiliar de logística em estoque de farmácia e operador de telemarketing. São 60 vagas destinadas para cada curso, e o candidato só poderá se inscrever em um único curso. A iniciativa conta com a parceria das Drogarias São Paulo e do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) .As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos links: http://bit.ly/vendas-no-varejo, http://bit.ly/estoque e http://bit.ly/telemarketing.

Vagas de emprego no Simm

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 80 vagas de emprego hoje. Os interessados deverão ir na Sede do Simm, que fica na Rua Miguel Calmon, Edifício Ouro Preto, Comércio, ou nas prefeituras-bairro: Itapuã, Subúrbio, Pau da Lima e posto do Simm/Boca do Rio.

Concurso da PM

A liminar concedida pela desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) atendeu, na verdade, um pedido ajuizado pela Defensoria Pública do Estado , contra a exigência de exames ginecológicos invasivos por candidatas aprovadas no Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Segundo nota do TJ-BA ao CORREIO, o impedimento é contra a exigência destes exames, assim como a realização do Teste de Aptidão Física para candidatas gestantes e a exigência de idade máxima na inscrição do concurso. Não há informações sobre quando a questão será julgada. As provas do concurso para soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram aplicadas no último domingo.