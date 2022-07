Unigel investirá US$120 milhões em fábrica de hidrogênio verde no Polo de Camaçari

O Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, vai receber em breve aquela que será a maior fábrica do mundo de uma substância que, segundo especialistas, irá substituir o petróleo como combustível, no futuro.



O chamado hidrogênio verde será produzido pela Unigel, empresa que está investindo na fabricação de hidrogênio e de amônia verdes, produtos que estão ocupando espaço na corrida mundial no processo de descarbonização. As informações são do Valor Econômico.



Com a emergência climática, produtos verdes fazem parte da descarbonização e o hidrogênio verde será o combustível do futuro. Os consumidores dessas matérias-primas estão em vários setores da indústria e em outras atividades, como transportes marítimo e aéreo.



Ainda conforme o Valor, com a tecnologia e o sistema industrial da alemã Thyssenkrup Nucera, a Unigel começou a investir US$ 120 milhões (cerca de R$ 660 milhões) para montar em Camaçari uma fábrica que vai produzir 10 mil toneladas ao ano de hidrogênio, utilizando energia renovável, e a conversão em 60 mil de amônia.





A empresa vai instalar três eletrolisadores – que fazem a separação do hidrogênio na molécula de água, de 20 MW cada um –, fornecidos pela Nucera. E a energia para o processo virá de fonte renovável eólica.



A Unigel já tem um projeto na Bahia em parceria com a Casa dos Ventos (de investimentos acima de R$ 1 bilhão) para gerar energia eólica, segmento que a Bahia também está entre os líderes.



A instalação na fábrica será em módulos e chegará ao país em 48 contêineres, já montados e testados. Virão de uma fábrica da Nucera na Itália, com desembarque dos equipamentos em setembro de 2022.



Inicialmente, o produto será para exportação e além das fábricas de amônia, a Unigel opera um dos dois únicos terminais do produto no país, no Porto de Aratu.



A segunda fase do projeto prevê atingir 40 mil toneladas de hidrogênio verde e 240 mil de amônia verde, com início de produção previsto para 2025. Para isso, serão necessários 240 MW de energia renovável. Com informações do Valor Econômico.

