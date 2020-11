Unime Lauro de Freitas oferece serviços odontológicos para a população  

A Clínica-escola do curso de Odontologia da Unime está oferecendo atendimento para a população de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Entre os serviços disponíveis estão tratamentos, como restauração, limpeza, extração, canal, além de diagnóstico, tratamento e instalação de próteses - neste último, o pagamento do laboratório protético é custeado pelo paciente.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, e o atendimento é feito em pacientes de todas as idades. Porém, às terças, os atendimentos são voltados exclusivamente para o público infantil.

Em todos os casos, para que o paciente receba o atendimento, é necessário fazer um cadastro prévio na recepção da clínica-escola, localizada na sede da faculdade, no centro da cidade. Nos casos de primeiro atendimento, os alunos do curso irão entrar em contato com os interessados para realizar o agendamento da consulta e será cobrada uma taxa única administrativa.

Serviço

O que: Clínica-escola de Odontologia da Unime Lauro de Freitas

Horários: 8h às 11h e 13h às 16h (de segunda a sexta-feira, sendo as terças voltadas para o público infantil)

Endereço: Av. Luis Tarquínio Pontes, nº 600 - Centro - Lauro de Freitas

Cadastramento para os agendamentos na recepção da Clínica-escola. No primeiro atendimento, é cobrada uma taxa administrativa.