Uninassau oferece capacitações gratuitas em diversos cursos de férias em janeiro

Janeiro pode parecer mês de descanso e recesso para alguns, mas para quem busca se aperfeiçoar em suas respectivas áreas de atuação e estudo, pode ser a oportunidade para ampliação de conhecimento. O Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador (Uninassau) está com inscrições abertas para diversos cursos de férias no primeiro mês de 2022.

Trata-se do projeto Capacita, que nesta edição de 2022 oferece mais de 5 mil vagas em atividades para estudantes da Instituição e para pessoas interessadas de qualquer lugar do Brasil. Com formações presenciais e remotas, as atividades trazem abordagens atuais sobre assuntos em diferentes campos de trabalho.

"O Capacita é um projeto que transcende a Universidade e traz a sociedade para dentro do ambiente acadêmico e profissional. Nele, desenvolvemos práticas com olhar na comunidade alcançando diferentes públicos e faixas etárias visando contribuir com as pessoas em nossa volta e de todo o Brasil de forma mais ampla com a inserção de diversas atividades remotas", afirma a reitora da Uninassau Salvador, Cecília Queiroz.

Há cursos com temas como segurança da informação nas organizações; educação financeira; mobilização miofascial; ventosaterapia; direito das famílias; direito empresarial e do consumidor; descarte racional de medicamentos; bruxismo; análise sensorial dos alimentos; o papel do biomédico na estética e citologia cérvico-vaginal serão abordados para o público.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no portal extensao.uninassau.edu.br.