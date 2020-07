UNINASSAU recebe prêmio internacional por metodologia inovadora do Ensino a Distância

Preço mais acessíveis e autonomia de horários e turnos são algumas das vantagens atribuídas ao Ensino a Distância (EaD). Porém, a modalidade educacional vai além e proporciona atributos imprescindíveis ao desenvolver habilidades e competências como a aprendizagem digital, o incentivo à leitura e a auto aprendizagem e motivação na resolução de problemas e desafios colaborativos.

A UNINASSAU vai além de todos estas vantagens. Prova disso são os reconhecimentos e prêmios recebidos. Este ano, pela segunda vez consecutiva, a instituição venceu o Blackboard Catalyst Awards, que desde 2005 reconhece e homenageia a inovação em educação entre os milhões de usuários do LMS (sistema de gestão de aprendizagem) ao redor do mundo.

Agora em julho, a premiação reconheceu a instituição pelas aulas práticas com recursos tecnológicos e atividades experimentais domiciliares para os cursos de Engenharia em EaD. “Com essa iniciativa conseguimos fazer com que todas as disciplinas práticas fossem concluídas no prazo, com 100% de aulas realizadas, mesmo em meio à pandemia da Covid-19. Esse prêmio é o resultado da visão e dedicação de todos os que fazem o nosso EAD”, ressalta Enzo Moreira, diretor corporativo de EaD do Grupo Ser Educacional.

No ano passado, a UNINASSAU foi a primeira e única instituição de ensino brasileira a vencer o Blackboard Catalyst Awards na categoria Student Success com o projeto Tutores Guardiões, onde um tutor dá todo o apoio ao aluno para que ele supere dificuldades e tenha um melhor aproveitamento do curso.

“Recebemos essas premiações com enorme satisfação, pois é um reconhecimento de um trabalho incansável pela excelência na missão de democratizar o acesso ao Ensino superior de qualidade em todas as regiões do Brasil”, destaca Enzo Moreira.

Reconhecimento nacional

Referência e preocupada com a melhoria do ensino, a UNINASSAU é credenciada no Ministério da Educação para a oferta do EaD desde 2013 e possui, atualmente, 46 cursos de graduação nas áreas de humanas, saúde, tecnologias, engenharias e sociais, além de outros 148 cursos de pós-graduação. A instituição possui um curso no Top 5, dois cursos no Top 10 e três cursos no Top 15 entre as universidades públicas e privadas de todo o Brasil, de acordo com EaD RANKING (www.eadranking.com.br).

Os cursos de Ciências Contábeis, Gestão Pública, Gestão Hospitalar, Marketing, Processos Gerenciais e Pedagogia, por exemplo, são reconhecidos com nota máxima pelo MEC. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), cursos como o de Letras, Gestão da Qualidade e Gestão financeira são os primeiros colocados na modalidade EaD.

Estrutura

Todo este reconhecimento é fruto de investimentos e compromisso com a educação. Para garantir o conhecimento do aluno e garantir a formação de um excelente profissional, a UNINASSAU oferece softwares de Inteligência Artificial, para auxiliar o estudante em organização do tempo dos estudos, além de recursos multimidiáticos de última geração, como realidade aumentada. Há também a disponibilidade de laboratórios de práticas virtuais e plataforma analytics de gestão de acompanhamento de desempenho dos estudantes.

“Nossa instituição é inovadora e une uma equipe qualificada ao que há de mais avançado na tecnologia para atender às necessidades dos alunos. Na UNINASSAU o estudante encontra ensino alinhado ao mercado de trabalho, material didático de qualidade, professores que são referência em suas áreas de atuação, Ambiente Virtual de Aprendizagem com interface intuitiva, fluida e dinâmica e tutoria on-line e guardiã”, diz Enzo Moreira.

O Futuro é agora

Diante do cenário proporcionado com o novo coronavírus, o EaD tem sido a principal alternativa para manter os estudos durante a quarentena. A modalidade já era uma tendência no mercado educacional por todas as vantagens de flexibilidade e resultados. Segundo dados do Censo do Ensino Superior de 2018, divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as matrículas de graduação à distância cresceram 375,2% de 2007 a 2017. Na modalidade presencial, por sua vez, o avanço foi de 33,8% no mesmo período.

Para Enzo Moreira, diretor corporativo de EaD do Grupo Ser Educacional, a pandemia deve acelerar a tendência pela procura por um ensino a distância. “Alguns pesquisadores já indicavam que em 2024 teríamos o mesmo número de alunos matriculados na modalidade presencial e EaD. Com a pandemia, muitos pesquisadores já atualizaram suas projeções e alguns afirmam que a igualdade no volume de alunos matriculados no EaD e presencial será já em 2020”, finaliza.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.