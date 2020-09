Universal Music relança discografia da cantora Sarajane

Apesar de 2020 estar sendo um ano difícil para os artistas, em função da pandemia do novo coronavírus, a cantora Sarajane está colhendo bons frutos. Além das lives que vem realizando em sua conta no Instagram, ela recebeu uma ótima notícia: a Universal Music, que comprou a gravadora EMI Odeon, vai relançar os discos que ela gravou no início da carreira e a tornou conhecida nacionalmente quando estourou o hit Abra a Roda, seguido por outros sucessos como O Vale e História do Brasil, entre outros. Desse modo, vão chegar às plataformas musicais: Single Mix com Marengue Deboche e Nouai (1985); Álbum Rio de Leite (1986); Álbum História do Brasil (1987); Sarajane (1988); Sotaque Brasileiro (1989); Diadorim (1991) e Single Baby (1993). Os outros discos gravados em outras companhias e cujos fonogramas pertencem à Sarajane, entrarão numa futura negociação.

Universal vai relançar primeiros álbuns de Sarajane (Foto: Divulgação)

Pioneiro do forró eletrônico vai ganhar biografia



Conhecido por ser o pioneiro no que passou a ser conhecido como forró eletrônico, e criador das bandas Mastruz com Leite e Cavalo de Pau, o empresário cearense Emanoel Gurgel terá biografia assinada pela escritora Sandy Falcão. Ele vai abrir as memórias e revelar as curiosidades de sua vida, em experiências que passam pela infância e juventude, até sua jornada como empreendedor de entretenimento. Com 67 anos, Emanoel começou a ganhar notoriedade na década de 90, quando apostou no forró e fez da banda Mastruz com Leite a primeira de forró eletrônico do Brasil. Em 1991, Emanoel lançou o conglomerado de mídia Somzoom, que conta hoje com rádio, gravadora e local de ensaio das bandas agenciadas. A biografia está em fase de produção e deve ser lançada em 2021.

Os Irmãos Macêdo no aniversário do Sesc

O Sesc vai comemorar 74 anos em grande estilo. E nada melhor que celebrar essa trajetória no sábado (26), às 20h, com a live Os Irmãos Macêdo - Música. Carnaval. Revolução, com a Banda Armandinho, Dodô e Osmar. O show é uma releitura da obra dos irmãos, apresentada com instrumentos eletroacústicos, possibilitando ao público ouvir as músicas com uma nova sonoridade. No palco estarão ainda, Yacoce Simões, que também assina a direção musical, Manoel Stanchi e Citnei Dias na percussão. Andrezão Simões assina a direção do espetáculo. A transmissão será no canal do Sesc Bahia no YouTube. Sobre a família Macêdo não precisa falar mais nada. Só se ligar na live e aproveitar. Promete.

Grupo Bambeia faz live solidária

O grupo Bambeia realiza sábado (26), a partir das 12h, uma live solidária para ajudar os músicos, com participações de Carla Lis, Arnaldo Rafael, Partiu Samba e Anderson Pereira. A apresentação será no canal do YouTube do grupo. Colaboração através do QR Code a ser disponibilizado na live ou depósito na conta poupança 21544-4, agência: 3137, operação: 013, em favor de Agnaldo Bomfim Ramos, portador do CPF de número 349.541.985-34.

TUM-TUM-TUM*

1. Depois do sucesso do show de Nando Reis, a Iris Produções anuncia suas próximas atrações, em outubro, no Big Bompreço Drive In, no Centro de Convenções de Salvador: Titãs (03/10) e Melim (04/10). O trio Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto traz uma versão do show Titãs Acústico MTV. A Melim, dos irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo, aposta numa versão drive-in do show que reúne músicas de seus dois discos. Ingressos à venda no Sympla.

Melim fará show em Salvador no dia 3/10 (Foto: Divulgação)

2. A banda Baianeiros faz sua terceira live, comemorando o aniversário do baiano Lelo Lobão. É o Lelo Folia In Casa, na página do YouTube da banda, no sábado (26), às 15h30. Em clima de Verão, a live terá um repertório animado, com pedidos de muitos foliões do Brasil inteiro. Lelo é ex-baixista do Chiclete com Banana e trocou Salvador por Belo Horizonte, onde faz sucesso com a Baianeiros, ao lado de Danniel Maestri.

3. O cantor, compositor e hitmaker baiano Tierry não para. Depois do DVD que gravou em Goiânia, ele pretende produzir um novo CD, que será batizado de Tierry: as 10 Mulheres da Minha Vida. Além das músicas Tiffany e Rita, Tierry antecipou que Cibele já está pronta! E que outras mulheres da lista homenageadas seriam Valeska, Adelaide e Maria.