Universidade baiana é pioneira na adesão à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), plataforma para educação, pesquisa e inovação, conta a partir da terça-feira (26) com a primeira instituição privada que fará parte permanente do sistema, com a chegada da Unijorge. A assinatura da parceria entre as duas partes acontece amanhã, às 10h, no campus Paralela.

Outras instituições privadas já usam a plataforma RNP, mas nenhuma faz parte do sistema de maneira fixa, usando o pacote de serviços e facilidades para ensino e pesquisa.

O reitor da Unijorge, professor Guilherme Marback Neto, explica que a parceria trará muitos pontos positivos para a instituição.

“A partir de agora a Unijorge passará a se conectar aos melhores institutos de educação superior, agências de fomento à pesquisa, empresas inovadoras, estabelecimentos de saúde com ensino e pesquisa, museus e instituições culturais no Brasil e no mundo”, afirma.

A RNP

Criada em 1989, pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com o objetivo de construir uma infraestrutura nacional de rede de internet de âmbito acadêmico, a RNP ajudou a trazer a internet para o Brasil e continuou a promover o uso inovador de Tecnologias da Informação e Comunicação, impulsionando ciência e educação para todos.



Qualificada como uma Organização Social (OS), a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) e mantida por este, em conjunto com os Ministérios da Educação (MEC), Cidadania, Saúde (MS) e Defesa (MD), que participam do Programa Interministerial RNP (PI-RNP).



A RNP planeja, opera e mantém a rede Ipê, infraestrutura óptica nacional acadêmica de alto desempenho. Com Pontos de Presença em 27 unidades da federação, a rede conecta 1.174 campi e unidades nas capitais e no interior. São mais de quatro milhões de usuários, usufruindo de uma infraestrutura de redes avançadas para comunicação, computação e experimentação, que contribui para a integração dos sistemas de Ciência e Tecnologia, Educação Superior, Saúde, Cultura e Defesa.

Serviço

Cerimônia de assinatura da Parceria Unijorge/RNP

Data: 26 de novembro de 2019

Horário: 10h

Local: Sala de Metodologias. Campus Paralela – Av. Luis Viana, n. 6775, Paralela.

Evento aberto ao público