Universidade de Oxford vai fazer testes da vacina em crianças e adolescentes

Pesquisadores da Universidade de Oxford anunciaram que vão fazer testes da fase 2 da vacina ChAdOx1 nCoV-19 em crianças e adolescentes. Nesta etapa, serão avaliados a segurança e as respostas imunológicas em pessoas de 6 a 17 anos.

De acordo com a universidade, o ensaio será randomizado, com a escolha aleatória de quais voluntários irão receber a vacina da Covid-19 e quais receberão uma vacina contra a meningite, que tem efeitos colaterais similares, como dor no braço. Dos 300 participantes inscritos, 240 deverão receber a vacina de Oxford/ AstraZeneca.

"Embora a maioria das crianças não seja relativamente afetada pelo coronavírus e é improvável que fique doente devido à infecção, é importante estabelecer qual é a segurança e a resposta imunológica", explicou Andrew Pollard, diretor do Grupo de Vacinas de Oxford.

De acordo com os pesquisadores, os testes deverão iniciar ainda em fevereiro. A pesquisa será financiada pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido e pela AstraZeneca, farmacêutica que desenvolveu a vacina junta à Universidade de Oxford. Após o encerramento da fase 2, os pesquisadores realizarão o ensaio de fase 3, que avaliará a eficácia do imunizante nesta faixa etária.