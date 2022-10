Universidade oferece atendimento jurídico gratuito em Feira de Santana

Desde o mês de setembro, Unifacs oferece à população de Feira de Santana serviços gratuitos de atendimento jurídico. A iniciativa da universidade, através do NPJ (Núcleo de Prática Jurídica), visa atender a comunidade com atuação jurídica humanitária, feita pelos alunos da instituição.

O NPJ funciona no próprio Campus da Unifacs, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 2.734. O encaminhamento de pessoas interessadas na assistência é feito por parceiros do Núcleo.

Com novas instalações para realizar os atendimentos, o NPJ montou uma agenda de oficinas com convidados para tratar de temas como Marketing Profissional, Gestão de Escritórios de Advocacia, Visual Law e Peticionamentos, todos com o objetivo de fomentar o aprendizado da prática jurídica.

"No Núcleo de Prática Jurídica os estudantes desenvolverão as competências e habilidades relacionadas ao universo jurídico, como práticas e reflexões da ética profissional, assistência a audiências judiciais e visitas a ambientes profissionais. Firmamos novas parceiras para encaminhamento de pessoas interessadas na nossa assistência e esperamos com muito carinho para esse momento de trocas e aprendizados”, destacou Liz Santana, professora da UNIFACS e coordenadora do NPJ.

Ainda conforme a coordenadora, os atendimentos no escritório de prática jurídica proporcionam aos estudantes compreensão das necessidades da comunidade, desenvolvimento de uma atuação jurídica humanitária, reiterando o compromisso ético com o apoio a uma sociedade mais justa.

Os atendimentos são gratuitos e devem ser agendados por WhatsApp, no número (31) 99755-0592. O NPJ funciona às quartas e sextas, das 8h às 12h, oferecendo assistência jurídica para a população feirense. Mais informações podem ser acessadas no perfil unifacsnpj.fsa, no Instagram, ou pelo e-mail npj.fsa@unifacs.br.