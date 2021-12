Universidade oferece cursos gratuitos para qualquer pessoa em Salvador

Quem busca uma formação gratuita ou aprofundar nos estudos sem precisar pagar nada tem a sua disposição os cursos de dezembro do Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador (Uninassau). São uma série de eventos contemplando diferentes áreas do conhecimento com o objetivo de gerar capacitação e troca de conhecimentos com as comunidades acadêmica e externa da instituição.

Serão oferecidas formações em desafios acadêmicos na pandemia; etiqueta na internet; elaboração de currículo; psicologia; povos indígenas; tecnologia e saúde; medicina chinesa e aplicação de “PICS”; cuidados jurídicos na regularização de negócios e terapias complementares na medicina veterinária.

Para a coordenadora acadêmica da Uninassau, Andreia Aquino, os eventos vêm para somar no desenvolvimento do currículo dos participantes. “Os cursos de extensão de verão têm o objetivo de contribuir com a formação e capacitação profissional de nossos alunos e da comunidade externa. Sem dúvida alguma, será uma oportunidade para ampliar conhecimentos e o engajamento no mercado de trabalho”, conclui.

Os interessados devem se inscrever previamente, de forma gratuita, pelo portal extensao.uninassau.edu.br.