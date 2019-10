Universidades brasileiras estão no topo do ranking das melhores da América Latina

Ranking divulgado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS) classificou as universidades brasileiras USP e Unicamp na segunda e na quinta colocação, respectivamente, entre as melhores da América Latina - 2020. Com isso, o Brasil é o único país com duas universidades na lista das cinco melhores. A liderança ficou com a Pontifícia Universidade Católica do Chile, pelo terceiro ano consecutivo.

Ao todo, foram avaliadas 400 universidades. A chilena e as brasileiras são as únicas que também se mantiveram no topo nas edições anteriores. Entretanto, nesta edição, a Universidade de São Paulo manteve a posição obtida no ranking de 2019. A Unicamp, por sua vez, perdeu posições - em 2018 era a vice-líder e, em 2019, a terceira colocada.

O Brasil também é o país com mais representantes tanto no “top 10”, quanto no “top 20”. No ranking, 94 universidades são brasileiras (confira a lista abaixo). No site da consultoria é possível ver o estudo completo.

Critério de avaliação

Para fazer a avaliação das instituições, a consultoria britânica usa oito critérios diferentes, sendo que os dois principais são a "reputação acadêmica" e a "reputação de empregabilidade". Além desses, os critérios são: razão professores/alunos, número de professores com doutorado, rede de pesquisa internacional, citação de artigos, número de artigos por professor e impacto na web.

As universidades brasileiras no top 100