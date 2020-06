UPA de Roma é inaugurada com 26 novos leitos em Salvador

Toda vez que os moradores da Cidade Baixa precisavam de atendimento médico eles procuravam a Unidade de Pronto Atendimento da San Martins (UPA), a estrutura que era mais próxima da região. Era, mas, agora, não será mais necessário fazer esse deslocamento. A partir desta sexta-feira (26) começa a funcionar a nova UPA Santo Antônio, no Largo de Roma.

A unidade foi inaugurada pelo prefeito ACM Neto na manhã desta sexta, e os primeiros pacientes começam a ser atendidos ainda hoje, durante a noite. São 22 leitos clínicos e quatro salas vermelhas, estruturas montadas com respiradores para atender casos mais graves. A estimativa é de que sejam atendidas até 10 mil pessoas por dia. O investimento foi de R$ 10 milhões.

O prefeito destacou a importância da inauguração da unidade em um momento de pandemia, disse ser devoto de Santo Antônio e comparou o desempenho da saúde na capital baiana com outras cidades do país.

"Me orgulho de ver Salvador, quando comparada com outras capitais do Brasil, em posição de vantagem na preservação das vidas. Veja que outras capitais que poderiam ser facilmente comparadas com a nossa têm números de mortos infinitamente maiores do que o que temos aqui em Salvador. Por que isso? Porque nós estávamos preparados enquanto equipe, enquanto gestão e enquanto cidade. Tomamos as decisões certas. Portanto, nesse momento em que não há espaço para comemoração, e nós não faremos, eu não posso deixar de registrar o meu orgulho de estar aqui, e mostrar que Salvador e Cidade Baixa têm uma unidade desse porte e construída com essa qualidade", afirmou.

Na chegada, o prefeito recebeu uma imagem de Santa Dulce dos Pobres das mãos de Maria Rita, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), como um presente e um agradecimento pela construção da nova UPA. O frei Mário deu uma benção antes da inauguração, e em seguida, a cerimônia teve continuidade.

A UPA Santo Antônio é a décima unidade desse tipo na capital baiana. Neto frisou que em 2013, quando assumiu o comando da prefeitura, apenas a unidade de Periperi funcionava, e mesmo assim em condições precárias. Ele disse que essa foi a segunda obra mais importante da gestão, e citou a construção do Hospital Municipal, em Cajazeiras, como a mais relevante dos últimos sete anos em Salvador.

A nova UPA tem 4 mil metros quadrados, a maior de Salvador, fica em frente ao Hospital Santo Antônio, e tem 191 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos. A novidade é um plantão psiquiátrico que estará à disposição, serviço que ainda não há nas outras UPAs da cidade. O local também terá atendimento domiciliar, com médicos e outros profissionais de saúde dando acompanhamento em casa aos pacientes que receberam alta.

A UPA também terá uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), espaço onde se equipes poderão descasar, repor as medicações das ambulâncias e fazer a higienização dos veículos.