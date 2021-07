Uran Rodrigues promove baianos em ensaio lacrativo

Ensaio com Uran Rodrigues e bodychain de Eielton Araújo (Thiago Rosarii/divulgação)

Um ensaio lacrativo ganha destaque na cena baiana. O agitador cultural Uran Rodrigues (@uranrodrigues) apresenta a segunda parte do projeto Novo Homem de Preto, valorizando o trabalho de criadores da terrinha, como Mônica Anjos e Crocheteria de Mainha . Com styling assinado por Adailton Júnior, fotos de Thiago Rosarii e make de JP Sena, se destaca na imagem o bodychain de Elielton Araujo, um artista nato.

Fashion, baby!

Atrás de um calçado bafônico para chamar de seu? Então, vale aquela espiadinha no modelo mocassim garimpado no e-commerce da Art em Pé (artempe.com.br). O shape traz a sofisticação dos calçados masculinos, mas as aplicações de abelhas dão aquela pitada fashionista que a gente adora. Preço: R$ 229,90.

Curingão

A turma antenada tem investido em meias beeem bafônicas de cano alto. Se a escolha for no tom preto, melhor ainda, pois você multiplica as possibilidades de uso. Essa aposta da Baw (bawclothing.com.br) custa R$ 23,94 o par e casa bem com diversos looks urbanos. Quem leva?

Pura ousadia

Boys descolados que curtem uma peça irreverente, bem colorida e estampada, já que não tem medo de ousar, olhos abertos para esse achado, amigo do bolso, arrematado no e-commerce da Seven Brand (sevenbrand.com.br). O short patchwork custa R$ 89, 90, fica perfeito em uma produção mais urbana e valoriza o visu.

A eleita

Sabe aquela bag que não passa despercebida e colore qualquer look? É perfeita para os dias de corre. O vixe amou essa versão da marca Jambu (ojambubags.com.br) para nenhuma fashionista de carteirinha botar defeito. Preço: R$ 259.

Amiga do look

Uma blusa cropped é aquela peça parceira de muitos looks, como esse modelito com mangas bem incrementadas. Dica de stylist: use com um short estampado e o look está pronto. Onde achar? E-commerce do Q Vestir (oqvestir.com.br). Preço: R$ 78,90.