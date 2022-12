Usina da Pedra aumenta vazão do Rio de Contas, informa Chesf

Por conta das fortes chuvas nesse período na região da Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, na Bahia, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Eletrobras Chesf) realizou operação indicada para o período de cheia, e aguardou o enchimento do Reservatório da Usina da Pedra até o volume indicado para aguardar mais águas.

A partir deste sábado (24), a usina passa a liberar 800 metros cúbicos por segundo (m³/s) , mesmo recebendo em seu reservatório 2.000 m³/s.

De acordo com a empresa, o período úmido da Bacia do Contas começou em novembro e vai seguir até abril. As áreas que ficam em planícies devem ser evitadas por conta da possibilidade de vazões mais elevadas, destaca a Chesf.

A empresa diz que está monitorando a situação, com apoio das autoridades competentes, especialmente a Defesa Civil.