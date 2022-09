Uso de máscara deixa de ser obrigatório em Feira de Santana

Agora é oficial: não é mais obrigatório o uso de máscaras em Feira de Santana. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (29) e já está em vigor.

Com a mudança, os feirenses poderão decidir se querem ou não usar o equipamento de proteção em locais públicos. Antes do decreto, o uso de máscara era obrigatório nas unidades de saúde, hospitais, farmácias, clínicas, consultórios, laboratórios e no transporte coletivo de passageiros, tanto público quanto privado. Com a nova medida, o uso nesses espaços é opcional.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carlita Correia, apesar do decreto, o uso da máscara é aconselhado para idosos e pessoas com baixa imunidade. “Tivemos uma queda de 99,1% dos casos da covid nos últimos dois meses, mas as pessoas com maior probabilidade de terem complicações devem manter esses cuidados”, pontuou Carlita.

Confira o decreto na íntegra:

https://diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/atos/executivo/1V5AE728092022.pdf