Uso de máscara em locais abertos não é mais obrigatório em Mata de São João

A prefeitura de Mata de São João retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos da cidade, que fica na Região Metropolitana de Salvador. A medida saiu no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (3), com validade até o próximo dia 11, podendo ser estendida ou cancelada depois. A obrigatoriedade foi mantida para ambientes fechados e transporte público.

As praias em Praia do Forte continuam aberta a banhistas e comércio, sendo liberadas também para prática de esportes náuticos. É preciso respeitar as medidas de isolamento e protocolos sanitários.

No decreto, a prefeitura amplia o número de pessoas permitidas em eventos, que passou de 1,1 mil para 3 mil participantes. Isso vale para eventos com venda de ingresso, casamentos, congressos, feiras, atos religiosos e demais eventos rurais e urbanos. Os atos religiosos devem observar também para manter até 75% da capacidade ocupada.

Para eventos com venda de ingressos, os participantes devem comprovar que já se vacinaram contra a covid-19. Também devem obedecer protocolos sanitários, que o decreto não detalha.

Brunado e Porto Seguro são outras cidades baianas que já liberaram a população para sair sem máscara.