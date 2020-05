Uso de máscara se torna obrigatório para passageiros do ferry-boat

A partir de hoje, todos os passageiros do sistema Ferry-Boat serão obrigados a utilizar máscaras de proteção nas embarcações, independentemente de serem pedestres ou estarem em automóveis.

De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do sistema, a decisão é uma determinação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). A medida atende à Resolução nº 26/2020, publicada em Diário Oficial do Estado, e tem como objetivo diminuir apossibilidade de contágio pelo novo coronavírus durante a travessia.

Outras medidas já estão em vigor, como a redução de 50% no número de passageiros em todas as embarcações, além da proibição da realização de travessias durante feriados e fins de semana, para tentar fazer com que quem tem o hábito de veranear evite sair de Salvador com este fim.

As travessias ocorrem em oito horários diários, com saídas ocorrendo a cada duas horas, de segunda a sexta-feira: às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h, em ambos os terminais.

Prevenção

Como medida de proteção, também foram instalados suportes de álcool em gel nas embarcações e salões de embarque dos terminais São Joaquim e Bom Despacho. Os equipamentos são abastecidos diariamente. Além disso, diariamente todos os ferries em operação, terminais e salões de embarque são higienizados e desinfetados.

Já nas bilheterias, pedestres e veículos que não são do Hora Marcada devem comprar as passagens em ambos os terminais, com pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito. Os terminais contam com sistema eletrônico que encerra o acesso de pedestres e veículos sempre que a venda atinge a capacidade de cada embarcação, e também quando é finalizado o procedimento de embarque.

Qualquer dúvida, o consumidor pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800-028-2723. Neste contato, acontece autoatendimento e é possível ter acesso a informações sobre o sistema, Ferry Card, Tarifa Social e Hora Marcada, disponível de segunda a sexta das 7h às 13h, ou através do e-mail demandastravessias@sollobrasil.com.br